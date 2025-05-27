Tuzla’da dev ekranda EuroLeague final coşkusu

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague (THY Avrupa Ligi) finalinde Fransız temsilcisi Monaco’yu 81-70 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Tarihindeki ikinci EuroLeague zaferini kazanan sarı-lacivertliler, basketbolseverlere büyük bir gurur yaşattı.

Bu tarihi anı birlikte izlemek isteyen Tuzlalılar, Tuzla Belediyesi’nin organizasyonuyla açık havada bir araya geldi. İlçede kurulan dev ekran sayesinde yüzlerce taraftar, final heyecanını coşkulu bir atmosferde takip etti.

TUZLA’DA BÜYÜK BULUŞMA

Tuzla Belediyesi, EuroLeague finali için ilçede özel bir organizasyon düzenledi. Tuzla Sahil Tören Alanına kurulan dev ekranlar, Fenerbahçe taraftarlarının buluşma noktası haline geldi. Her yaştan sporsever, ellerinde bayraklar ve formalarla alana akın etti.

Tuzlalılar, yalnızca finalde değil, Fenerbahçe’nin Monaco ile karşılaşmadan önce oynadığı yarı final maçında da aynı alanda buluşmuştu. O karşılaşmayı da dev ekranda izleyen taraftarlar, takımlarının finale yükselişini hep birlikte kutlamıştı. Finalde ise bu coşku zirveye ulaştı.

Farkın açılmasıyla birlikte tezahüratlar gökyüzünü inletti. Final düdüğünün ardından ise Tuzla’daki kalabalık, şampiyonluk sevincini büyük bir coşkuyla kutlayarak alanı adeta bayram yerine çevirdi.

MAÇTAN NOTLAR

1. Periyot: Monaco 20 – 16 Fenerbahçe Beko

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İlk Yarı: Monaco 33 – 35 Fenerbahçe Beko

3. Periyot: Monaco 51 – 54 Fenerbahçe Beko

Maç Sonu: Monaco 70 – 81 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, savunmadaki başarısı ve takım oyunuyla maçı kazanarak Avrupa’nın en büyüğü oldu. Bu zaferle sarı-lacivertliler, 2017’nin ardından ikinci kez EuroLeague kupasını müzesine götürdü.