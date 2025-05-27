Pendik’te Nitelikli İş Gücüne Dev Yatırım: YETGİM Törenle Açıldı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı genel koordinasyonu ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın güdümlü proje desteği ile hayata geçirilen Pendik Belediyesi Yetkinlik Geliştirme ve İstihdam Merkezi (YETGİM) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar, AK Parti İstanbul Milletvekili Behiye Eker, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Açılışa katılan Bakan Mehmet Fatih Kacır: “Bütçesinin yüzde 45’ini yatırıma ayıran bir belediye olarak Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin ve ekip arkadaşları, inşallah Pendik’e nice eser, nice hizmetler kazandırmaya devam edecek.” dedi.

Törende konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise “İş arayan, meslek edinmek isteyen 18 ile 35 yaş arasındaki gençlerimize meslek edindirerek ülke ekonomisine, aile ekonomisine katkı sunmaya çalışıyoruz.” diyerek tesisin hayırlı olmasını diledi.

Pendik Belediyesinin 2023 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı genel koordinasyonu ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın güdümlü proje desteği ile hayata geçirdiği Yetkinlik Geliştirme ve İstihdam Merkezi’nin (YETGİM) resmi açılışı gerçekleştirildi.

Sanayi Mahallesi’ndeki YETGİM binasında yapılan açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar, AK Parti İstanbul Milletvekili Behiye Eker, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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“Eğitim ile istihdam arasında bir köprü kuracak”

Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: “Bugün burada sadece bir merkezin açılışını gerçekleştirmiyor, aynı zamanda nitelikli istihdamın, mesleki eğitimin, yerel kalkınmanın güçlenmesi adına önemli bir adım atıyoruz. Sanayi ve hizmet sektörlerimizin ihtiyaç duyduğu niteliklerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi hedeflediğimiz bu merkezin eğitim ile istihdam arasında bir köprü kurarak gençlerimize yeni fırsatlar sunacağına, işletmelerimize yetkin iş gücü kazandıracağına inanıyorum. Merkezimizin başta Pendik olmak üzere İstanbul’umuza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bütçesinin yüzde 45’ini yatırıma ayıran bir belediye olarak Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin ve ekip arkadaşları, inşallah Pendik’e nice eser, nice hizmetler kazandırmaya devam edecek.” şeklinde konuştu.

“Ülke ekonomisine, aile ekonomisine katkı sunmaya çalışıyoruz”

Törende konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise “Bir ihtiyaçtan doğan proje kapsamında yıllardan beri uğraştığımız bir çalışmayı nihayete erdirmiş olduk. Bu vesileyle özellikle Kalkınma Ajansı’nın bize vermiş olduğu destek sayesinde böyle bir binayı, böyle bir merkezi oluşturma imkanına kavuşmuş olduk. Burası kendine has özellikleri olan, ihtiyaçtan doğan bir merkez. Paydaşlarımızla beraber yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Kalkınma Ajansımıza projemizi sunduk. Kalkınma Ajansı da sağolsun bu konuda destekledi bizi. Ciddi bir merkezin bugün açılışını gerçekleştirmiş olacağız.

İş arayan, meslek edinmek isteyen 18 ile 35 yaş arasındaki gençlerimize meslek edindirerek ülke ekonomisine, aile ekonomisine katkı sunmaya çalışıyoruz. Birileri laf üretiyor, biz eser üretiyoruz, hizmet üretiyoruz, proje geliştiriyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımız devam edecek. Biz ne yapıyorsak halk için, hak için yapıyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ben sayın bakanımıza, milletvekilimize, katılımcılarımıza, paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

YETGİM, İstanbul’un sanayi ve hizmet sektörüne katkı sağlayacak

Pendik Belediyesi bünyesinde Sanayi Mahallesi’nde kurulan YETGİM, İstanbul’un sanayi ve hizmet sektörlerinde nitelikli iş gücü yetiştirerek istihdama katkı sunmayı hedefliyor. Merkezde, Otomasyon Sınıfı, Kalite Kontrol ve Ölçüm Cihazları Sınıfı, Endüstriyel Yazılım Sınıfı, Makine Bilgisayar Sınıfı, Yalın Mühendislik Eğitimleri Sınıfı, Kaynakçılık Atölyesi ve CNC Atölyesi yer alıyor. Bu atölyeler ve eğitim sınıfları, sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman açığını kapatmak, iş arayan gençlere yeni fırsatlar sunmak ve geleceğin mesleklerine yönelik yetkinlikleri kazandırmak amacıyla tasarlandı. YETGİM’deki eğitimlerden 18-35 yaş arası gençler yararlanabiliyor.