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Mattıa Ahmet Mınguzzi 6. Geleneksel Pendik Kaykay & Paten & Scooter Yarışları Tamamlandı

Pendik Belediyesinin bu yıl 6.sını düzenlediği ve Mattıa Ahmet Mınguzzi’nin adını verdiği “Pendik Kaykay & Paten & Scooter Yarışları” tamamlandı.

Mattıa Ahmet Mınguzzi 6. Geleneksel Pendik Kaykay & Paten & Scooter Yarışları Tamamlandı
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Pendik Belediyesinin bu yıl 6.sını düzenlediği ve Mattıa Ahmet Mınguzzi’nin adını verdiği “Pendik Kaykay & Paten & Scooter Yarışları” tamamlandı. Yarışları izlemeye Mattıa Ahmet Mınguzzi’nin arkadaşları da geldi. Dereceye girenlere ödüllerini veren Belediye Başkanı Ahmet Cin bu yılki yarışmanın kendileri için ayrı bir önemi bulunduğunu belirterek “Yakın zamanda kaybettiğimiz Ahmet kardeşimizin ismini vererek yarışlarımızı açtık. Kendisine tekrar rahmet, ailesine sabırlar diliyorum.” dedi.

Mattıa Ahmet Mınguzzi 6. Geleneksel Pendik Kaykay & Paten & Scooter Yarışları Tamamlandı

Pendik Belediyesininher yıl düzenlediği Pendik Kaykay & Paten & Scooter Yarışları tamamlandı. Mattıa Ahmet Mınguzzi’nin adı verilen ve bu yıl 6.sı düzenlenen yarışmaya ilgi her zaman olduğu gibi yoğun oldu. Yarışmada minikler 700, büyükler ise 1700 metrelik ayrı parkurlarda yarıştı.

Mattıa Ahmet Mınguzzi 6. Geleneksel Pendik Kaykay & Paten & Scooter Yarışları Tamamlandı

Dereceye girenlere hediye çekleri, tüm katılımcılara ise tişört ve hatıra madalyası hediye edildi. Gün boyu süren yarışmada yine en çok ilgiyi 4-5 yaş kategorisindeki minikler çekti. Miniklerin yaşlarından beklenmeyecek performansları renkli görüntülere sahne oldu.

Mattıa Ahmet Mınguzzi 6. Geleneksel Pendik Kaykay & Paten & Scooter Yarışları Tamamlandı

Yarışların startını ve ödülleri Başkan Ahmet Cin verdi

Çamlık Mahallesi’nde düzenlenen yarışmayı izlemeye Mattıa Ahmet Mınguzzi’nın arkadaşları da geldi. Yarışmaların startını ve dereceye girenlere ödüllerini veren Belediye Başkan Ahmet Cin, bu yıl ki yarışmanın kendileri için ayrı bir önemi bulunduğunu ifade ederek; “Yarışlarımız geleneksel hale geldi. Bu yılki yarışlarımızın anlamı büyük. Yakın zamanda kaybettiğimiz Ahmet kardeşimizin ismini vererek yarışlarımızı açtık. Kendisine tekrar rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Bu yarışmalarda öğrenci kardeşlerimizin yarışmadan ziyade sağlıklı yaşamalarına katkı sağlamak istiyoruz. Birinciyle sonuncu olan arasında fark gözetmiyoruz.” dedi.

Mattıa Ahmet Mınguzzi 6. Geleneksel Pendik Kaykay & Paten & Scooter Yarışları Tamamlandı

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