  1. Anasayfa
  2. Siyaset
  3. Son dakika... AK Parti duyurdu: 5 ilimize yeni başkan!

Son dakika... AK Parti duyurdu: 5 ilimize yeni başkan!

Son dakika... AK Parti duyurdu: 5 ilimize yeni başkan! AK Parti'de Bitlis, Çanakkale, Elazığ, Niğde ve Tunceli il başkanlıklarına atama yapıldığı açıklandı...

Son dakika... AK Parti duyurdu: 5 ilimize yeni başkan!
Yayınlanma:

Son dakika... AK Parti duyurdu: 5 ilimize yeni başkan!

Son dakika... AK Parti duyurdu: 5 ilimize yeni başkan! AK Parti'de Bitlis, Çanakkale, Elazığ, Niğde ve Tunceli il başkanlıklarına atama yapıldığı açıklandı...

AK Parti Teşkilat Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Bitlis İl Başkanlığına Engin Günceoğlu, Çanakkale İl Başkanlığına Abdurrahman Kuzu, Elazığ İl Başkanlığına İbrahim Sencer Selmanoğlu, Niğde İl Başkanlığına Hacı Mehmet Eren ve Tunceli İl Başkanlığına Hakan Özer'in atandığı belirtildi.

Son dakika... AK Parti duyurdu: 5 ilimize yeni başkan!

Açıklamada, eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek, yeni görevlendirilen il başkanlarına başarı dileğinde bulunuldu.

Son dakika... O bankaya, tefecilik operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı!Son dakika... O bankaya, tefecilik operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı!

Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni memur maaşları güncellendi: İşte kalem kalem mesleklere göre yeni maaşlar!Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni memur maaşları güncellendi: İşte kalem kalem mesleklere göre yeni maaşlar!

Kamyon ile midibüsün çarpıştığı kazada can pazarı: Ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda öğrenci yaralandı!Kamyon ile midibüsün çarpıştığı kazada can pazarı: Ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda öğrenci yaralandı!

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Siyaset
Kulisler çalkalanıyor: İYİ Parti'den istifa eden Koray Aydın, CHP'ye mi geçiyor? Koray Aydın kimdir?
Kulisler çalkalanıyor: İYİ Parti'den istifa eden Koray Aydın, CHP'ye mi geçiyor? Koray Aydın kimdir?
Babacan ekonominin başına mı geçecek: İşte resepsiyonda dikkat çeken açıklama
Babacan ekonominin başına mı geçecek: İşte resepsiyonda dikkat çeken açıklama
Sinan Oğan'ın son hali dikkat çekti: Sinan Oğan'ın kafasına ne oldu, hasta mı?
Sinan Oğan'ın son hali dikkat çekti: Sinan Oğan'ın kafasına ne oldu, hasta mı?
CHP'li Lütfü Savaş'tan dikkat çeken hamle! CHP'deki tüm il kongrelerinin iptalini istedi!
CHP'li Lütfü Savaş'tan dikkat çeken hamle! CHP'deki tüm il kongrelerinin iptalini istedi!
CHP'li Başarır, "Bu namuslu ve namussuzun savaşı" dedi, ortalık karıştı: AK Parti'den büyük tepki!
CHP'li Başarır, "Bu namuslu ve namussuzun savaşı" dedi, ortalık karıştı: AK Parti'den büyük tepki!
CHP İstanbul İl Başkanı seçildi: Özgür Çelik oy çokluğu ile yeniden başkan oldu
CHP İstanbul İl Başkanı seçildi: Özgür Çelik oy çokluğu ile yeniden başkan oldu
Ankara kulisleri çalkalanıyor: Ali Babacan AK Parti'ye mi dönüyor?
Ankara kulisleri çalkalanıyor: Ali Babacan AK Parti'ye mi dönüyor?