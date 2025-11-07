Son dakika... O bankaya, tefecilik operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı!

Son dakika... İstanbul’da Q Yatırım Bankası’na operasyon düzenlendi. (TCMB) tarafından belirlenen oranların üzerinde faiz uygulayarak mali zorluk içerisindeki şirketlere kredi adı altında borç para verildiğini, bu yolla haksız kazanç sağlandığı ortaya çıktı...

İstanbul’da Q Yatırım Bankası’na yönelik düzenlenen “tefecilik” operasyonu kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası yetkililerince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen oranların üzerinde faiz uygulayarak mali zorluk içerisindeki şirketlere kredi adı altında borç para verildiğini, bu yolla haksız kazanç sağlandığının alınan beyanlar ve hazırlanan rapor kapsamında tespit edildiğini, bu kapsamda 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

“TEFECİLİK” VE GELİRLERİN “AKLANMA” YÖNELİK SUÇ ŞÜPHESİ TESPİT EDİLDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "tefecilik" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, Q Yatırım Bankası üzerinden "tefecilik" suçu işlendiği ve bu suçun işlenmesi neticesinde elde edilen gelirlerin "aklanmasına" yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edildiği belirtildi.

TCMB’NİN BELİRLEDİĞİ ORANLARIN ÜZERİNDE FAİZ UYGULAMIŞLAR

Açıklamada, soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkilileri tarafından "5411 sayılı Bankacılık Kanunu"nda tanımlanan yetki dışında ve TCMB tarafından belirlenen oranların üzerinde faiz uygulanıp, mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği, bu şekilde haksız kazanç sağlandığı alınan beyanlar ve hazırlanan rapor kapsamında tespit edildiği kaydedildi.

3 YETKİLİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmada Q Yatırım Bankası'nın yetkilisi şüpheli Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu'nun gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

