Kamyon ile midibüsün çarpıştığı kazada can pazarı: Ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda öğrenci yaralandı!
Muğla’nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 22'si öğrenci, 23 kişi yaralandı.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 22'si öğrenci, 23 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Muğla’nın Fethiye ilçesi Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi’nde meydana geldi.
Ölüdeniz istikametinden gelen 15 EH 760 plakalı kamyon ile öğrenci taşıyan 48 S 2880 plakalı midibüs çarpıştı.
22’Sİ ÖĞRENCİ 23 KİŞİ YARALANDI
İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada 22'si öğrenci, 23 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kamyon şoförü Soner D. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
