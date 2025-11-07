  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Kamyon ile midibüsün çarpıştığı kazada can pazarı: Ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda öğrenci yaralandı!

Kamyon ile midibüsün çarpıştığı kazada can pazarı: Ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda öğrenci yaralandı!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 22'si öğrenci, 23 kişi yaralandı.

Kamyon ile midibüsün çarpıştığı kazada can pazarı: Ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda öğrenci yaralandı!
Yayınlanma:

Kamyon ile midibüsün çarpıştığı kazada can pazarı: Ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda öğrenci yaralandı!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 22'si öğrenci, 23 kişi yaralandı.

Kamyon ile midibüs çarpıştığı kazada can pazarı: Ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda öğrenci yaralandı!

Kaza, sabah saatlerinde, Muğla’nın Fethiye ilçesi Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi’nde meydana geldi.

Kamyon ile midibüs çarpıştığı kazada can pazarı: Ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda öğrenci yaralandı!

Ölüdeniz istikametinden gelen 15 EH 760 plakalı kamyon ile öğrenci taşıyan 48 S 2880 plakalı midibüs çarpıştı.

Kamyon ile midibüs çarpıştığı kazada can pazarı: Ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda öğrenci yaralandı!

22’Sİ ÖĞRENCİ 23 KİŞİ YARALANDI

İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 22'si öğrenci, 23 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kamyon şoförü Soner D. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika! İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: CHP'nin Bilgi İşlem Sorumlusu hakkında tutuklama talebi!Son dakika! İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: CHP'nin Bilgi İşlem Sorumlusu hakkında tutuklama talebi!

Villada sır dolu ölüm: İki genç odalarında hareketsiz halde bulundu!Villada sır dolu ölüm: İki genç odalarında hareketsiz halde bulundu!

Son dakika... A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: İki sürpriz isim kadroya dahil edildi!Son dakika... A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: İki sürpriz isim kadroya dahil edildi!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Villada sır dolu ölüm: İki genç odalarında hareketsiz halde bulundu!
Villada sır dolu ölüm: İki genç odalarında hareketsiz halde bulundu!
Üsküdar'da korkunç olay: Tartıştığı kocasının üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü
Üsküdar'da korkunç olay: Tartıştığı kocasının üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü
Cezaevinde babası tarafından dövülerek duvara fırlatılmıştı: İşte, küçük kızın son durumu...
Cezaevinde babası tarafından dövülerek duvara fırlatılmıştı: İşte, küçük kızın son durumu...
Kayıp olarak aranıyordu: Köy imamının korkunç ölümü ortaya çıktı!
Kayıp olarak aranıyordu: Köy imamının korkunç ölümü ortaya çıktı!
Sakarya'da korku dolu anlar: Sahibinin elinden kaçan köpek 15 yaşındaki çocuğa saldırdı!
Sakarya'da korku dolu anlar: Sahibinin elinden kaçan köpek 15 yaşındaki çocuğa saldırdı!
Ahmet Türk'ten Erdoğan'a övgü dolu sözler: Atatürk'ten sonra en büyük lider
Ahmet Türk'ten Erdoğan'a övgü dolu sözler: Atatürk'ten sonra en büyük lider
Çanakkale’den acı haber: Boş arazide bebek cesedi bulundu!
Çanakkale’den acı haber: Boş arazide bebek cesedi bulundu!