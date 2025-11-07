Kamyon ile midibüsün çarpıştığı kazada can pazarı: Ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda öğrenci yaralandı! Muğla’nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 22'si öğrenci, 23 kişi yaralandı.