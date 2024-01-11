Son 4,5 Yılda 25 Okul! Pendik'te Projesi Tamamlanan Okullar Bir Bir Hayata Geçti

Pendik'te son dört buçuk yılda 25 okul projesi Pendik Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverlerin işbirliğiyle hayata geçirildi. 14’ü hizmete girdi.Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik’in 50 yılını planladıklarını, eğitimin bu sürecin en önemli parçası olduğunu ifade ederek 11 okulun daha yapımının sürdüğünü söyledi.

Pendik’te eğitimin kalitesi ve kapasitesi her geçen yıl daha da artıyor. Son 4,5 yılda 14 okul tamamlanarak hizmete girdi. Bu okullarla birlikte ilçedeki resmi okulların sayısı 226 oldu. Hizmete giren okullara paralel dersliklerin artmasıyla sınıf mevcudiyetleri düştü. Bu da öğrencilerin daha konforlu şekilde eğitim görmesine olanak sağladı.Tüm okullar Pendik Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverlerin işbirliğiyle yapıldı.

Başkan Ahmet Cin: “11 okulun inşaatı devam ediyor.”

Her fırsatta eğitimin önemine değinen Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik’in 50 yıllık bir planını oluşturduklarını bu süreç içinde eğitime ayrı bir önem verdiklerini belirtti. Pendik Belediyesinin eğitime yönelik somut desteğinin süreceğini vurgulayan Başkan Ahmet Cin: “Pendik’te farklı mahallelerde 11 okulun daha inşaatı devam ediyor. Bu okullarla birlikte derslik sayısı daha da artacak, okul sayısı 237’ye çıkacak. Pendik hem kalite hem de kapasite olarak eğitimde lider bir kent olacak.” dedi.

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TAMAMLANAN OKULLAR

-Güllübağlar İMKB MTA Lisesi Ek Bina (2019)

-Yayalar İlkokulu (2019) 27 derslik

-Yayalar Ortaokulu (2019) 24 derslik

-Tahir Kaya İmam Hatip Ortaokulu (2019) 10 derslik

- Mehmet Zahid Kotku Kız Anadolu İHL (2019) 26 derslik

- Koca Yusuf Anadolu İHL (2019) 25 derslik

- Teknopark İstanbul MTA Lisesi (2020)

- Mustafa Kutlu İlkokulu (2020) 24 derslik

- Şeyhli Ortaokulu (2020) 24 derslik

- M.Ü. Abdulkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi (2020) 29 derslik

- Mahir İz İlkokulu (2020) 29 derslik

- Kopuzlar Vakfı Anaokulu (2020) 13 derslik

- Turgut Özal Anadolu Lisesi (2021) 24 derslik

- GHV İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi (2023) 10 derslik

DEVAM EDEN OKULLAR

- Ergenekon Ortaokulu (Ahmet Yesevi ) 32 ders

- Ahmet Yesevi Anaokulu (Cemil Meriç Ortaokulu) 6 derslik

- Kavakpınar İlkokulu – 32 derslik

- Kavakpınar Ortaokulu –32 derslik

- Esenler İlkokulu 32 derslik

- Esenler Ortaokulu 32 derslik

- Yenişehir Anaokulu 12 derslik

- Kurtköy Anaokulu 6 derslik

-Kurtköy Bilim ve Sanat Merkezi 20 derslik

- Tunalar Kızılay Anaokulu (Çamçeşme) 4 derslik

- Şeyhli Anaokulu 12 derslik

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