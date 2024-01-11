Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 10 Ocak gazeteciler gününde gazetecilerle bir araya geldi 4,5 yılını değerlendirdi

Konuşmasına 10 Ocak çalışan gazetecilerin gününü kutlayarak başlayan Ahmet Cin, yaptığı açıklamada " 31 Mart 2019'dan bugüne 396 bitirilen projemiz var. 40 proje devam ediyor, 97 adet planlanmış proje var. Toplamda 533 proje ile karşınızdayız dedi." 2019 yılında bütçede payı %34-35 olan yüzdelik payı 2023'te %49'a çıkardık. Sosyal yardımlarda %8'lerde pay ayırıyoruz.

"BELEDİYEMİZİN BORCU YOK GELİRİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI YÜZDE 97"

Belediyemizin borcunun olmadığı gelirin gideri karşılama oranı %97 oldu. Bu denk bütçeye çok yakın.

Park sayılarımızda çok artış var. 42 parkımız daha yapıldı, yeşil konusunda hassasız, şu anda toplam 218 parkımız oldu. 1milyon254bin m2 lik yeni kazanımla kişi başına düşen yeşil alanda da lideriz.

Kütüphanelerde 9 ilave ile 22 kütüphaneye ulaştık. Kapalı semt pazarları ve köy konakları konusunda çalışmalarımız başarıyla sürüyor.

"SPOR KOMPLEKSLERİ KONUSUNDA DA LİDERİZ"

Spor kompleksleri konusunda da lideriz. Bir çok mahallede spor kompleksleri dolup taşıyor yoğun ilgi görüyor. 14 tane otopark alanı oluşturarak vatandaşın park ihtiyacı içinde bir rahatlama sağladık. Bu gerçekten çok önemli. 2 yeni kültür merkezi kazandırdık. 35 tane bedava internet alanı oluşturduk. Akıllı şehircilik ile ilgili mobil uygulamalar kullanıyoruz. Pazar fiyatından, logarlara, asfalt ısısından bir çok alana kadar elektronik alanda uygulamaları kullanıyoruz. Yeni yaptığımız yollar kadar mahallelerde mevcut yolların genişletilmesi ve düzenlemesiyle ilgili çalışmalarımız var. 611 bin ton asfalt döktük. Bu yeni açtığımız yollar kadar genişletilen ve tamir edilen yolları da bunun içinde düşünebilirsiniz.

Yağmur suyu atık su için 76 km çalışmamız var. Bu İski'nin alanına giren bir çalışma ama biz vatandaşın yararı için bu düzenlemeleri yaptım.

44 tane spor sahası yaptık.

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"İMAR KONUSUNDA YOĞUN ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

İmar konusunda da yoğun çalışmalarımız var. 3 milyon 600bin m2 alanda çalışmalar modern bir kentleşme sağlanması için mülkiyet meseleleri ve imar planları konusunda çalışmaları sürdürüyoruz.

94 senesinde biz Pendik'i aldık. Yaklaşık 13 bin gecekondu vardı, şu anda 1300 1500 civarında kaldı, çözmeye uğraşıyoruz ve biz çözeceğiz.

Seçim yaklaşırken aday olan bazı kişiler yayınladığı videolar ve haberlerle halkı yanıltıyor, vatandaşımız şunu bilsin yapılan işlemler yasalara göredir.

5 yıldır İstanbul Büyükşehirde iktidardalar çözmek isteseler çalışma yaparlardı. Seçim yaklaşınca bunları gündeme getirmek doğru değil.

"KAPI ARASINDA BAŞKA KAPI ÖNÜNDE BAŞKA KONUŞANLARDAN DEĞİLİZ"

Ertuğrulgazi mahallesinde kreş meselesi 1 gecede mülkiyetin devri konuşuluyor. Bu kanun, sosyal denetiminde kalan alanlar hazineye geçer bu kuraldır. Belediye buralara hizmet yapacaksa da mülkiyet bakanlığı geçer sonra devredilen yetkiyle hizmet yapılır.

Vatandaşımız bilsin biz fedakarlık yapar çözüm üretiriz. Bunca sene nasıl çözdüysek bunları da çözeriz, Kapı arkasında başka kapı önünde başka konuşanlardan değiliz." dedi.

"BUNLARIN YAPTIKLARI BİZİM YAPTIKLARIMIZIN YANINDA DEVEDE KULAK"

Ahmet Cin: "Bazı siyasi arkadaşlarımız okulda boya yaptık gibi yayınlar yapıyorlar Allah razı olsun ama bunlar bizim yaptıklarımızın yanında devede kulak. 2019 23 döneminde 14 tane okul yaptık, 11 tane devam eden okul inşaatımız var. Pendik'te eğitim konusunda İstanbul ortalamasının üstünde bir yapı var. Sayı çok fazla. Pendik'i seviyoruz ülkemizi seviyoruz. Pendiklinin yaşam kalitesini konforunu arttırmak istiyoruz. Günlük hesaplarımız yok, 30, 40 hatta 50 yıllık hesaplarımız var. Sözlerimizi gerçekleştiriyoruz. Eğitimde öncü bir belediyeyiz. 140 bin öğrenci kardeşimizi nasıl motive ederiz amacıyla sportif kültürel ve eğitim alanında çalışmalarımız var. Üniversiyete alanında yaptığımız eğitim destekleri birçok ile ilçeye örnek model oldu. Gençlerimiz için termos dağıtımımız oldu. 140 bin öğrenci için 10 ayrı noktadan dağıtımları yaptık. Bu bir ihtiyaç, su çay yada çorba içecek öğrenci için kaliteli bir hizmet sunduk, ekonomik olarak destek sağlamış olduk. Sağlıklı bir cihaz ile bu ihtiyacı ekonomik sağlık ve çevresel nedenlerle başarıyla gerçekleştirdik. Bu da eleştirildi belediye meclisinde neden üstünde adım yazıyor diye. Ben Ak Partiden seçilmiş bir belediye başkanıyım ama 750bin kişinin başkanıyım, bırakın da Pendik Belediye Başkanı olarak adımızın yazma hakkı da olsun." dedi.

"BELEDİYE HİZMET BİNAMIZ ÇOK BÜYÜK YATIRIM"

Cin: "Belediye hizmet binamız, cok büyük bir yatırım. 39bin 40bin m2'lik bir alanda çok fonksiyonlu, akıllı bir binadan bahsediyoruz. Otoparkıyla, kültür merkeziyle, konumuyla, görüntüsüyle çok büyük ses getirecek ve fonksiyonel olacak bir bina olacak. Bir belediyenin kendi bütçesiyle kendi binasını yaptığı az örnek vardır. Bunu yanında sağlık tesislerinden, sportif desteklere kadar her alanda hizmet veriyoruz. Pendikspor konusunda da tribünleri yetiştirme konusunda hızlı çalışıyoruz." Dedi.



Prestij caddeleri yaparken aydınlatma direkleri ile ilgili bir planlama yaptıklarını söyleyen Ahmet Cin talepler üzerine bir çok mahallede daha prestij caddesi ve aydınlatma talepleri üzerine yatırımı hızlandırdıklarını esnafın satışlarının arttığını ve vatandaş tarafından beğeni ile karşılandığını söyledi.

Konuşma başkanın 10 Ocak Gazeteciler Günü tebriği ile sona erdi.