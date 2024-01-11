CHP 242 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte açıklanan aday listesi

CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi PM toplantısı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığından yapıldı.
İki toplantının da gündem maddesi 31 Mart yerel seçimleri oldu. Toplantıda yaklaşık 242 seçim çevresin başkan adayları oylamaya sunuldu.
Kavga seslerinin CHP Genel Merkez koridorlarına taştığı PM toplantısı sonrası adaylar açıklandı.
4 büyükşehirde devam kararı
Hem MYK hem de PM'de yapılan oylama sonrasında Hatay'da mevcut başkan Lütfü Savaş, Aydın'da mevcut başkan Özlem Çerçioğlu, Adana'da mevcut başkan Zeydan Karalar, Mersin'de ise mevcut Başkan Vahap Seçer, yeniden aday gösterildi.
Tekirdağ Büyükşehir'de eski milletvekili Candan Yüceer, Afyonkarahisar'da da Burcu Köksal aday olarak gösterildi.
Yılmaz Büyükerşen adaylıktan çekildi
Eskişehir'de ise önemli bir gelişme yaşandı. 25 yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Yılmaz Büyükerşen, 2024 yılındaki seçimlerde de adaylığını açıklamıştı. Ancak Büyükerşen'in son anda adaylıktan çekildiği ve Ayşe Ünlüce'ye destek verdiği belirtildi. MYK ve PM'nin de onayıyla Ayşe Ünlüce, CHP'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.
Belirlenen il belediye başkan adayları
Belirlenen diğer illeri ise şöyle;
Artvin: Bilgehan Erdem
Bilecik: Melek Mızrak Subaşı
Çankırı: İlhan Tekin
Giresun: Fuat Köse
Kırklareli: Mehmet Siyam Kesimoğlu
Kilis: Hakan Bilecan
Niğde: Hulusi Özen
Osmaniye: Serkan Karayiğit
Sinop: Mehmet Gürbüz
Tunceli: Ali Mustafa Çelik
Uşak: Özkan Yalım
Yalova: Mehmet Gürel
Yozgat: Özkan Şengül
Zonguldak: Tahsin Erdem
Muhittin Böcek için karar sonraya bırakıldı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhttin Böcek'in adaylığıyla ilgili CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den açıklama geldi. Yücel, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız bir kısım merkez ilçelerle beraber değerlendirilecek olduğundan PM’de gündeme alınmadı, önümüzdeki hafta yapacağımız PM toplantısında gündeme geleceğini düşünüyorum. Bunun başka bir sebebi yok." dedi.
İşte belirlenen belediye başkan adayları tam listesi
CHP Adana Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Adana: Zeydan Karalar
Adana Ceyhan: Kadir Aydar
Adana Pozantı: Şenol Eroğlu
Adana Saimbeyli İsmail Durmaz
Adana Tufanbeyli: Ahmet Aktürk
CHP Adıyaman Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Adıyaman Merkez Kömür: Hasari Talaş
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Afyonkarahisar Merkez: Burcu Köksal
Afyonkarahisar Merkez Erkmen: Şükrü Pancar
Afyonkarahisar Sultandağı Dereçine: Ömer Yıldız
Afyonkarahisar Sultandağı Yeşilçiftlik: Devrim Ölmez
CHP Aksaray Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Aksaray Gülağaç: Buğra Demir
CHP Amasya Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Amasya Merkez Ziyaret: Emre Dedeoğlu
CHP Ankara Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Ankara Etimesgut: Erdal Beşikçioğlu
Ankara Kahramankazan: Selim Çırpanoğlu
Ankara Şereflikoçhisar: Mustafa Koçak
CHP Antalya Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Antalya Akseki: İlkay Akça
Antalya Aksu: İsa Yıldırım
Antalya Alanya: Osman Özçelik
Antalya Döşemealtı: Menderes Dal
Antalya Elmalı: Halil Öztürk
Antalya Finike: Mustafa Geyikçi
Antalya Gündoğmuş: Nurettin Sönmez
Antalya İbradı: Serkan Gedik
Antalya Kaş: Erol Demirhan
Antalya Kemer: Necati Topaloğlu
Antalya Kepez: Mesut Kocagöz
Antalya Konyaaltı: Cem Kotan
Antalya Kumluca: Mustafa Köleoğlu
Antalya Manavgat: Niyazi Nefi Kara
Antalya Serik: Kadir Kumbul
CHP Ardahan Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Ardahan Göle: Gökhan Budak
CHP Artvin Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Artvin Merkez: Bilgehan Erdem
Artvin Arhavi: Vasfi Kurdoğlu
Artvin Hopa: Utku Cihan
CHP Aydın Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Aydın: Özlem Çerçioğlu
Aydın Buharkent: Ali Okkalı
Aydın Efeler: Anıl Yetişkin
Aydın İncirliova: Osman Gökmen
Aydın Karpuzlu: Tuğrul Ozan
Aydın Koçarlı: Özgür Arıcı
Aydın Kuşadası: Ömer Günel
Aydın Kuyucak: Uğur Doğanca
Aydın Nazilli: Gamze Yolcu Metin
Aydın Söke: Mustafa İberya Arıkan
Aydın Yenipazar: Malik Ercan
CHP Balıkesir Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Balıkesir Susurluk: Hakan Yıldırım Semizer
CHP Bilecik Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Bilecik Merkez: Melek Mızrak Subaşı
Bilecik Bozüyük Dodurga: Özkan Genel
Bilecik Bozüyük: Mehmet Talat Bakkalcıoğlu
Bilecik Osmaneli: İsmail Er
Bilecik Yenipazar: Gökhan Özcan
CHP Bitlis Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Bitlis Mutki: Nurettin Yol
CHP Bolu Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Bolu Mengen: Turhan Bulut
Bolu Merkez Karacasu: Ekrem Velioğlu
Bolu Mudurnu: Doğan Onurlu
CHP Bursa Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Bursa Gürsu: Haşim Öztürk
Bursa Harmancık: Haşim Ali Arıkan
Bursa İznik: Ali Sarı
Bursa Karacabey: Gönül Avil
Bursa Keles: Orhan Aslan
Bursa Orhangazi: Şaban Çetin Çoklar
Bursa Osmangazi: Erkan Aydın
Bursa Yıldırım: Mehmet Önder Mutlu
CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Çanakkale Ayvacık Küçükkuyu: Abdulmuttalip Gürel
Çanakkale Eceabat: Saim Zileli
Çanakkale Ezine Geyikli: Recai Yiğit
Çanakkale Gökçeada: Bülent Ecevit Atalay
CHP Çankırı Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Çankırı Merkez: İlhan Tekin
Çankırı Yapraklı: Cesur Çağlar
CHP Çorum Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Çorum Alaca: Hüseyin Türk
Çorum Boğazkale: Duran Yazıroğlu
Çorum Kargı: Hamit Dereli
Çorum Ortaköy Aştavul: Şenol Öncül
Çorum Ortaköy: Necip Erdemirci
Çorum Osmancık: Hüseyin Kesenek
CHP Denizli Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Denizli Acıpayam: Levent Yıldırım
Denizli Baklan: Nail Şaşmaz
Denizli Beyağaç: Hüseyin Erol
Denizli Bozkurt: Birsen Çelik
Denizli Çivril: Kemal Aslan
Denizli Honaz: Yüksel Kepenek
Denizli Kale: Erkan Hayla
Denizli Merkezefendi: Şeniz Doğan
CHP Diyarbakır Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Diyarbakır Çermik: Nurettin Aktağ
Diyarbakır Çüngüş: Güler Koçyiğit
CHP Düzce Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Düzce Çilimli: Cemil Tınaz
Düzce Kaynaşlı: Muammer Yıldırım
Düzce Merkez Boğaziçi: Nurettin Kurt
CHP Edirne Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Edirne Meriç: Erol Dübek
Edirne Uzunköprü: Özlem Becan
CHP Elazığ Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Elazığ Ağın: Taner Öğünç
Elazığ Baskil: Veli Baygeldi
CHP Erzurum Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Erzurum Çat: Arif Hikmet Kılıç
Erzurum Oltu: Nuh Bektaş
Erzurum Tortum: Hüsamettin Karadağlı
CHP Eskişehir Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Eskişehir: Ayşe Ünlüce
Eskişehir Odunpazarı: Kazım Kurt
Eskişehir Tepebaşı: Ahmet Ataç
CHP Gaziantep Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Gaziantep Araban: Hüseyin Kılıç
Gaziantep İslahiye: Okan Öztürk
Gaziantep Karkamış: Mustafa Güzel
Gaziantep Nizip: Ali Doğan
Gaziantep Nurdağı: Mustafa Çetin
Gaziantep Yavuzeli: Bekir Sakar
CHP Giresun Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Giresun Merkez: Fuat Köse
CHP Hatay Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Hatay: Lütfü Savaş
Hatay Altınözü: Erol Mengüç
Hatay Kırıkhan: Zeynep Sağıroğlu
Hatay Kumlu: Ali Çimer
CHP Isparta Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Isparta Uluborlu: Hüseyin Pehlivan
CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
İstanbul Başakşehir: Mesut Öksüz
İstanbul Bayrampaşa: Hasan Mutlu
İstanbul Beyoğlu: İnan Güney
İstanbul Çatalca: Erhan Güzel
İstanbul Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen
İstanbul Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe
İstanbul Güngören: Temel Akkoç
İstanbul Sancaktepe: Alper Yeğin
İstanbul Silivri: Bora Balcıoğlu
İstanbul Şile: Özgür Kabadayı
İstanbul Tuzla: Eren Ali Bingöl
İstanbul Üsküdar: Sinem Dedetaş
CHP İzmir Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
İzmir Bayındır: Davut Sakarsu
İzmir Bergama: Tanju Çelik
İzmir Kınık: Sema Bodur
İzmir Kiraz: Nasuh Coşkun
İzmir Tire: Hayati Okuroğlu
İzmir Torbalı: Övünç Demir
CHP Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Kahramanmaraş Ekinözü: Harun Vicdan
Kahramanmaraş Elbistan: Erkan Gürbüz
Kahramanmaraş Nurhak: İlhami Bozan
Karaman Sarıveliler Göktepe: Mustafa Doğan
CHP Kastamonu Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Kastamonu Çatalzeytin: Furkan Kılıç
Kastamonu Daday: Selahattin Yanık
Kastamonu İnebolu: Cemal İlyasoğlu
Kayseri Felahiye: Şeref Güleser
CHP Kayseri Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Kayseri İncesu: Ayşe Kendir
Kayseri Özvatan: İrfaniye Almaz
Kayseri Pınarbaşı: Deniz Yağan
Kayseri Sarıoğlan: Murat Özcan
Kayseri Sarız: Ömer Faruk Eroğlu
Kayseri Yahyalı: Mehmet Acarbaş
Kayseri Yeşilhisar: Deniz Onaç
CHP Kırıkkale Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Kırıkkale Bahşili: İbrahim Alsancak
Kırıkkale Yahşihan: Umut Kazan
CHP Kırklareli Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Kırklareli Merkez: Mehmet Siyam Kesimoğlu
Kırklareli Babaeski Alpullu: Orhan Saltık
Kırklareli Babaeski Büyükmandıra: Aladdin Burak Doğan
Kırklareli Babaeski: Nuray Öner Polat
Kırklareli Demirköy İğneada: Tahir Işık
Kırklareli Demirköy: Mehmet Şenay
Kırklareli Kofçaz: Mehmet Balcı
Kırklareli Lüleburgaz: Murat Gerenli
Kırklareli Merkez İnece: Şahabettin Vardar
Kırklareli Pehlivanköy: Coşkun Ürkmez
Kırklareli Pınarhisar Kaynarca: Neşe Çevikbaş
Kırklareli Pınarhisar: Alper Özer
Kırklareli Vize Çakıllı: Gökhan Karabulut
Kırklareli Vize Kıyıköy: İsmail Özen
CHP Kilis Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Kilis Merkez: Hakan Bilecen
CHP Kocaeli Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Kocaeli Derince: Sertif Gökçe
Kocaeli Gebze: Nail Çiler
Konya Cihanbeyli: Fırat Kızılkaya
CHP Konya Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Konya Selçuklu: Ömer Süle
CHP Kütahya Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Kütahya Domaniç Çukurca: Gökhan Demir
Kütahya Pazarlar: İsmail Demir
CHP Adıyaman Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Malatya Arapgir: Haluk Cömertoğlu
Malatya Yazıhan: Abdulvahap Göçer
CHP Manisa Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Manisa Demirci: Şeref Akmeşe
Manisa Kırkağaç: Üstün Dönmez
Manisa Köprübaşı: Fatih Taşlıca
Manisa Sarıgöl: Tahsin Akdeniz
Manisa Selendi: Cemil Kurt
CHP Mersin Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Mersin: Vahap Seçer
Mersin Anamur: Durmuş Deniz
Mersin Aydıncık: Özkan Kılıçarpa
Mersin Bozyazı: Baykal Arıdeniz
Mersin Çamlıyayla: Gülay Şimşek
Mersin Erdemli: Mehmet Mavi
Mersin Gülnar: Bayram Ali Dede
Mersin Mezitli: Ahmet Serkan Tuncer
Mersin Mut: Gülsüm Kevser Mut
Mersin Silifke: Mustafa Turgut
Mersin Tarsus: Ali Boltaç
Mersin Yenişehir: Abdullah Özyiğit
CHP Adıyaman Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Muğla Dalaman: Sezer Durmuş
Muğla Köyceğiz: Ali Erdoğan
Muğla Yatağan: Mesut Günel
CHP Nevşehir Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük: Birol Demirdelen
Nevşehir Derinkuyu: Taner İnce
Nevşehir Ürgüp: Ali Ertuğrul Bul
CHP Niğde Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Niğde Merkez: Hulus Özen
CHP Ordu Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Ordu Çamaş: Leyla Çıtır
Ordu Fatsa: Ahmet Celal Karaoğlanoğlu
Ordu Gürgentepe: Cemil Çoşkun
Ordu Perşembe: Faruk Piroğlu
CHP Osmaniye Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Osmaniye Merkez: Serkan Karayiğit
Osmaniye Kadirli: Mustafa Mert Olcar
CHP Rize Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Rize Ardeşen: Enver Atagül
Rize Çamlıhemşin: Ersin Dalga
Rize Güneysu: Hüseyin Yanık
CHP Samsun Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Samsun Çarşamba: İlhan Yürükçü
Samsun Terme: İbrahim Yavuz
CHP Sivas Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Sivas Gemerek Çepni: Hakan Güneş
Sivas Suşehri: Semih Doğancı
Sivas Yıldızeli: Duran Ateş
CHP Tekirdağ Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Tekirdağ: Candan Yüceer
CHP Tokat Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Tokat Almus Akarçay Görümlü: Ali Güneş
Tokat Almus Ataköy: Ömer Bayrak
Tokat Almus Gölgeli: Hayati Turan
Tokat Merkez Çamlıbel: Deniz Menevşe
Tokat Merkez Güryıldız: Sabri Türk
Tokat Niksar: Gürçeşme Fatih Özcan
Tokat Niksar Yazıcık: Tuncer Uzunoğlu
Tokat Niksar Yolkonak: Rüştü Karakoç
Tokat Niksar: Cem Çıtak
Tokat Pazar: Mustafa Hadi Çavuşoğlu
Tokat Zile: Şükrü Sargın
CHP Trabzon Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Trabzon Akçaabat: Osman Kalyoncu
Trabzon Beşikdüzü: Burhan Cahit Erdem
Trabzon Maçka: Musa Turan
Trabzon Tonya: Muhammet Başkan
CHP Tunceli Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Tunceli Hozat: Seyfi Geyik
Tunceli Mazgirt Akpazar: Zeynel Yıldırım
Tunceli Mazgirt: Ümit Tayhava
Tunceli Ovacık: Mustafa Sarıgül
Tunceli Pülümür: Müslüm Tosun
CHP Uşak Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Uşak Merkez: Özkan Yalım
Uşak Ulubey: Selim Saka
CHP Van Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Van Saray: Kemalettin Araci
CHP Yalova Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Yalova Merkez: Mehmet Gürel
Yalova Altınova Subaşı: Turan Canbay
Yalova Altınova: Yasemin Fazlaca
Yalova Çiftlikköy: Adil Yele
CHP Yozgat Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Yozgat Merkez: Özkan Şengül
Yozgat Akdağmadeni: Oğuz Eranıl
Yozgat Çayıralan: Mutullah Üstün
Yozgat Yerköy: İlhan Yılmaz
CHP Zonguldak Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Zonguldak Merkez: Tahsin Erdem
Zonguldak Çaycuma Filyos: Erol Acar