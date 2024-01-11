CHP 242 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte açıklanan aday listesi

CHP'nin sancılı ve kavgalı geçen aday belirleme çalışmalarının bir kısmı daha tamamlandı. Buna göre 242 il ve ilçede adaylar belirlendi. Aydın, Hatay, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye başkanlarıyla yola devam karar alındı.

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CHP 242 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte açıklanan aday listesi

CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi PM toplantısı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığından yapıldı.

İki toplantının da gündem maddesi 31 Mart yerel seçimleri oldu. Toplantıda yaklaşık 242 seçim çevresin başkan adayları oylamaya sunuldu.

Kavga seslerinin CHP Genel Merkez koridorlarına taştığı PM toplantısı sonrası adaylar açıklandı.

4 büyükşehirde devam kararı

Hem MYK hem de PM'de yapılan oylama sonrasında Hatay'da mevcut başkan Lütfü Savaş, Aydın'da mevcut başkan Özlem Çerçioğlu, Adana'da mevcut başkan Zeydan Karalar, Mersin'de ise mevcut Başkan Vahap Seçer, yeniden aday gösterildi.

Tekirdağ Büyükşehir'de eski milletvekili Candan Yüceer, Afyonkarahisar'da da Burcu Köksal aday olarak gösterildi.

Yılmaz Büyükerşen adaylıktan çekildi

Eskişehir'de ise önemli bir gelişme yaşandı. 25 yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Yılmaz Büyükerşen, 2024 yılındaki seçimlerde de adaylığını açıklamıştı. Ancak Büyükerşen'in son anda adaylıktan çekildiği ve Ayşe Ünlüce'ye destek verdiği belirtildi. MYK ve PM'nin de onayıyla Ayşe Ünlüce, CHP'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Belirlenen il belediye başkan adayları

Belirlenen diğer illeri ise şöyle;

Artvin: Bilgehan Erdem
Bilecik: Melek Mızrak Subaşı
Çankırı: İlhan Tekin
Giresun: Fuat Köse
Kırklareli: Mehmet Siyam Kesimoğlu
Kilis: Hakan Bilecan
Niğde: Hulusi Özen
Osmaniye: Serkan Karayiğit
Sinop: Mehmet Gürbüz
Tunceli: Ali Mustafa Çelik
Uşak: Özkan Yalım
Yalova: Mehmet Gürel
Yozgat: Özkan Şengül
Zonguldak: Tahsin Erdem

Muhittin Böcek için karar sonraya bırakıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhttin Böcek'in adaylığıyla ilgili CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den açıklama geldi. Yücel, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız bir kısım merkez ilçelerle beraber değerlendirilecek olduğundan PM’de gündeme alınmadı, önümüzdeki hafta yapacağımız PM toplantısında gündeme geleceğini düşünüyorum. Bunun başka bir sebebi yok." dedi.

İşte belirlenen belediye başkan adayları tam listesi

CHP Adana Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Adana: Zeydan Karalar
Adana Ceyhan: Kadir Aydar
Adana Pozantı: Şenol Eroğlu
Adana Saimbeyli İsmail Durmaz
Adana Tufanbeyli: Ahmet Aktürk

CHP Adıyaman Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Adıyaman Merkez Kömür: Hasari Talaş

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Afyonkarahisar Merkez: Burcu Köksal
Afyonkarahisar Merkez Erkmen: Şükrü Pancar
Afyonkarahisar Sultandağı Dereçine: Ömer Yıldız
Afyonkarahisar Sultandağı Yeşilçiftlik: Devrim Ölmez

CHP Aksaray Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Aksaray Gülağaç: Buğra Demir

CHP Amasya Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Amasya Merkez Ziyaret: Emre Dedeoğlu

CHP Ankara Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Ankara Etimesgut: Erdal Beşikçioğlu
Ankara Kahramankazan: Selim Çırpanoğlu
Ankara Şereflikoçhisar: Mustafa Koçak

CHP Antalya Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Antalya Akseki: İlkay Akça
Antalya Aksu: İsa Yıldırım
Antalya Alanya: Osman Özçelik
Antalya Döşemealtı: Menderes Dal
Antalya Elmalı: Halil Öztürk
Antalya Finike: Mustafa Geyikçi
Antalya Gündoğmuş: Nurettin Sönmez
Antalya İbradı: Serkan Gedik
Antalya Kaş: Erol Demirhan
Antalya Kemer: Necati Topaloğlu
Antalya Kepez: Mesut Kocagöz
Antalya Konyaaltı: Cem Kotan
Antalya Kumluca: Mustafa Köleoğlu
Antalya Manavgat: Niyazi Nefi Kara
Antalya Serik: Kadir Kumbul

CHP Ardahan Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Ardahan Göle: Gökhan Budak

CHP Artvin Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Artvin Merkez: Bilgehan Erdem
Artvin Arhavi: Vasfi Kurdoğlu
Artvin Hopa: Utku Cihan

CHP Aydın Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Aydın: Özlem Çerçioğlu
Aydın Buharkent: Ali Okkalı
Aydın Efeler: Anıl Yetişkin
Aydın İncirliova: Osman Gökmen
Aydın Karpuzlu: Tuğrul Ozan
Aydın Koçarlı: Özgür Arıcı
Aydın Kuşadası: Ömer Günel
Aydın Kuyucak: Uğur Doğanca
Aydın Nazilli: Gamze Yolcu Metin
Aydın Söke: Mustafa İberya Arıkan
Aydın Yenipazar: Malik Ercan

CHP Balıkesir Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Balıkesir Susurluk: Hakan Yıldırım Semizer

CHP Bilecik Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Bilecik Merkez: Melek Mızrak Subaşı
Bilecik Bozüyük Dodurga: Özkan Genel
Bilecik Bozüyük: Mehmet Talat Bakkalcıoğlu
Bilecik Osmaneli: İsmail Er
Bilecik Yenipazar: Gökhan Özcan

CHP Bitlis Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Bitlis Mutki: Nurettin Yol

CHP Bolu Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Bolu Mengen: Turhan Bulut
Bolu Merkez Karacasu: Ekrem Velioğlu
Bolu Mudurnu: Doğan Onurlu

CHP Bursa Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Bursa Gürsu: Haşim Öztürk
Bursa Harmancık: Haşim Ali Arıkan
Bursa İznik: Ali Sarı
Bursa Karacabey: Gönül Avil
Bursa Keles: Orhan Aslan
Bursa Orhangazi: Şaban Çetin Çoklar
Bursa Osmangazi: Erkan Aydın
Bursa Yıldırım: Mehmet Önder Mutlu

CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Çanakkale Ayvacık Küçükkuyu: Abdulmuttalip Gürel
Çanakkale Eceabat: Saim Zileli
Çanakkale Ezine Geyikli: Recai Yiğit
Çanakkale Gökçeada: Bülent Ecevit Atalay

CHP Çankırı Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Çankırı Merkez: İlhan Tekin
Çankırı Yapraklı: Cesur Çağlar

CHP Çorum Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Çorum Alaca: Hüseyin Türk
Çorum Boğazkale: Duran Yazıroğlu
Çorum Kargı: Hamit Dereli
Çorum Ortaköy Aştavul: Şenol Öncül
Çorum Ortaköy: Necip Erdemirci
Çorum Osmancık: Hüseyin Kesenek

CHP Denizli Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Denizli Acıpayam: Levent Yıldırım
Denizli Baklan: Nail Şaşmaz
Denizli Beyağaç: Hüseyin Erol
Denizli Bozkurt: Birsen Çelik
Denizli Çivril: Kemal Aslan
Denizli Honaz: Yüksel Kepenek
Denizli Kale: Erkan Hayla
Denizli Merkezefendi: Şeniz Doğan

CHP Diyarbakır Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Diyarbakır Çermik: Nurettin Aktağ
Diyarbakır Çüngüş: Güler Koçyiğit

CHP Düzce Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Düzce Çilimli: Cemil Tınaz
Düzce Kaynaşlı: Muammer Yıldırım
Düzce Merkez Boğaziçi: Nurettin Kurt

CHP Edirne Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Edirne Meriç: Erol Dübek
Edirne Uzunköprü: Özlem Becan

CHP Elazığ Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Elazığ Ağın: Taner Öğünç
Elazığ Baskil: Veli Baygeldi

CHP Erzurum Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Erzurum Çat: Arif Hikmet Kılıç
Erzurum Oltu: Nuh Bektaş
Erzurum Tortum: Hüsamettin Karadağlı

CHP Eskişehir Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Eskişehir: Ayşe Ünlüce
Eskişehir Odunpazarı: Kazım Kurt
Eskişehir Tepebaşı: Ahmet Ataç

CHP Gaziantep Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Gaziantep Araban: Hüseyin Kılıç
Gaziantep İslahiye: Okan Öztürk
Gaziantep Karkamış: Mustafa Güzel
Gaziantep Nizip: Ali Doğan
Gaziantep Nurdağı: Mustafa Çetin
Gaziantep Yavuzeli: Bekir Sakar

CHP Giresun Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Giresun Merkez: Fuat Köse

CHP Hatay Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Hatay: Lütfü Savaş
Hatay Altınözü: Erol Mengüç
Hatay Kırıkhan: Zeynep Sağıroğlu
Hatay Kumlu: Ali Çimer

CHP Isparta Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Isparta Uluborlu: Hüseyin Pehlivan

CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

İstanbul Başakşehir: Mesut Öksüz
İstanbul Bayrampaşa: Hasan Mutlu
İstanbul Beyoğlu: İnan Güney
İstanbul Çatalca: Erhan Güzel
İstanbul Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen
İstanbul Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe
İstanbul Güngören: Temel Akkoç
İstanbul Sancaktepe: Alper Yeğin
İstanbul Silivri: Bora Balcıoğlu
İstanbul Şile: Özgür Kabadayı
İstanbul Tuzla: Eren Ali Bingöl
İstanbul Üsküdar: Sinem Dedetaş

CHP İzmir Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

İzmir Bayındır: Davut Sakarsu
İzmir Bergama: Tanju Çelik
İzmir Kınık: Sema Bodur
İzmir Kiraz: Nasuh Coşkun
İzmir Tire: Hayati Okuroğlu
İzmir Torbalı: Övünç Demir

CHP Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Kahramanmaraş Ekinözü: Harun Vicdan
Kahramanmaraş Elbistan: Erkan Gürbüz
Kahramanmaraş Nurhak: İlhami Bozan
Karaman Sarıveliler Göktepe: Mustafa Doğan

CHP Kastamonu Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Kastamonu Çatalzeytin: Furkan Kılıç
Kastamonu Daday: Selahattin Yanık
Kastamonu İnebolu: Cemal İlyasoğlu
Kayseri Felahiye: Şeref Güleser

CHP Kayseri Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Kayseri İncesu: Ayşe Kendir
Kayseri Özvatan: İrfaniye Almaz
Kayseri Pınarbaşı: Deniz Yağan
Kayseri Sarıoğlan: Murat Özcan
Kayseri Sarız: Ömer Faruk Eroğlu
Kayseri Yahyalı: Mehmet Acarbaş
Kayseri Yeşilhisar: Deniz Onaç

CHP Kırıkkale Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Kırıkkale Bahşili: İbrahim Alsancak
Kırıkkale Yahşihan: Umut Kazan

CHP Kırklareli Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Kırklareli Merkez: Mehmet Siyam Kesimoğlu
Kırklareli Babaeski Alpullu: Orhan Saltık
Kırklareli Babaeski Büyükmandıra: Aladdin Burak Doğan
Kırklareli Babaeski: Nuray Öner Polat
Kırklareli Demirköy İğneada: Tahir Işık
Kırklareli Demirköy: Mehmet Şenay
Kırklareli Kofçaz: Mehmet Balcı
Kırklareli Lüleburgaz: Murat Gerenli
Kırklareli Merkez İnece: Şahabettin Vardar
Kırklareli Pehlivanköy: Coşkun Ürkmez
Kırklareli Pınarhisar Kaynarca: Neşe Çevikbaş
Kırklareli Pınarhisar: Alper Özer
Kırklareli Vize Çakıllı: Gökhan Karabulut
Kırklareli Vize Kıyıköy: İsmail Özen

CHP Kilis Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Kilis Merkez: Hakan Bilecen

CHP Kocaeli Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Kocaeli Derince: Sertif Gökçe
Kocaeli Gebze: Nail Çiler
Konya Cihanbeyli: Fırat Kızılkaya

CHP Konya Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Konya Selçuklu: Ömer Süle

CHP Kütahya Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Kütahya Domaniç Çukurca: Gökhan Demir
Kütahya Pazarlar: İsmail Demir

CHP Adıyaman Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Malatya Arapgir: Haluk Cömertoğlu
Malatya Yazıhan: Abdulvahap Göçer

CHP Manisa Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Manisa Demirci: Şeref Akmeşe
Manisa Kırkağaç: Üstün Dönmez
Manisa Köprübaşı: Fatih Taşlıca
Manisa Sarıgöl: Tahsin Akdeniz
Manisa Selendi: Cemil Kurt

CHP Mersin Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Mersin: Vahap Seçer
Mersin Anamur: Durmuş Deniz
Mersin Aydıncık: Özkan Kılıçarpa
Mersin Bozyazı: Baykal Arıdeniz
Mersin Çamlıyayla: Gülay Şimşek
Mersin Erdemli: Mehmet Mavi
Mersin Gülnar: Bayram Ali Dede
Mersin Mezitli: Ahmet Serkan Tuncer
Mersin Mut: Gülsüm Kevser Mut
Mersin Silifke: Mustafa Turgut
Mersin Tarsus: Ali Boltaç
Mersin Yenişehir: Abdullah Özyiğit

CHP Adıyaman Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Muğla Dalaman: Sezer Durmuş
Muğla Köyceğiz: Ali Erdoğan
Muğla Yatağan: Mesut Günel

CHP Nevşehir Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük: Birol Demirdelen
Nevşehir Derinkuyu: Taner İnce
Nevşehir Ürgüp: Ali Ertuğrul Bul

CHP Niğde Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Niğde Merkez: Hulus Özen

CHP Ordu Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Ordu Çamaş: Leyla Çıtır
Ordu Fatsa: Ahmet Celal Karaoğlanoğlu
Ordu Gürgentepe: Cemil Çoşkun
Ordu Perşembe: Faruk Piroğlu

CHP Osmaniye Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Osmaniye Merkez: Serkan Karayiğit
Osmaniye Kadirli: Mustafa Mert Olcar

CHP Rize Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Rize Ardeşen: Enver Atagül
Rize Çamlıhemşin: Ersin Dalga
Rize Güneysu: Hüseyin Yanık

CHP Samsun Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Samsun Çarşamba: İlhan Yürükçü
Samsun Terme: İbrahim Yavuz

CHP Sivas Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Sivas Gemerek Çepni: Hakan Güneş
Sivas Suşehri: Semih Doğancı
Sivas Yıldızeli: Duran Ateş

CHP Tekirdağ Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Tekirdağ: Candan Yüceer

CHP Tokat Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Tokat Almus Akarçay Görümlü: Ali Güneş
Tokat Almus Ataköy: Ömer Bayrak
Tokat Almus Gölgeli: Hayati Turan
Tokat Merkez Çamlıbel: Deniz Menevşe
Tokat Merkez Güryıldız: Sabri Türk
Tokat Niksar: Gürçeşme Fatih Özcan
Tokat Niksar Yazıcık: Tuncer Uzunoğlu
Tokat Niksar Yolkonak: Rüştü Karakoç
Tokat Niksar: Cem Çıtak
Tokat Pazar: Mustafa Hadi Çavuşoğlu
Tokat Zile: Şükrü Sargın

CHP Trabzon Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Trabzon Akçaabat: Osman Kalyoncu
Trabzon Beşikdüzü: Burhan Cahit Erdem
Trabzon Maçka: Musa Turan
Trabzon Tonya: Muhammet Başkan

CHP Tunceli Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Tunceli Hozat: Seyfi Geyik
Tunceli Mazgirt Akpazar: Zeynel Yıldırım
Tunceli Mazgirt: Ümit Tayhava
Tunceli Ovacık: Mustafa Sarıgül
Tunceli Pülümür: Müslüm Tosun

CHP Uşak Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Uşak Merkez: Özkan Yalım
Uşak Ulubey: Selim Saka

CHP Van Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Van Saray: Kemalettin Araci

CHP Yalova Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Yalova Merkez: Mehmet Gürel
Yalova Altınova Subaşı: Turan Canbay
Yalova Altınova: Yasemin Fazlaca
Yalova Çiftlikköy: Adil Yele

CHP Yozgat Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Yozgat Merkez: Özkan Şengül
Yozgat Akdağmadeni: Oğuz Eranıl
Yozgat Çayıralan: Mutullah Üstün
Yozgat Yerköy: İlhan Yılmaz

CHP Zonguldak Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Zonguldak Merkez: Tahsin Erdem
Zonguldak Çaycuma Filyos: Erol Acar

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