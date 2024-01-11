CHP 242 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte açıklanan aday listesi

CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi PM toplantısı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığından yapıldı.

İki toplantının da gündem maddesi 31 Mart yerel seçimleri oldu. Toplantıda yaklaşık 242 seçim çevresin başkan adayları oylamaya sunuldu.

Kavga seslerinin CHP Genel Merkez koridorlarına taştığı PM toplantısı sonrası adaylar açıklandı.

4 büyükşehirde devam kararı

Hem MYK hem de PM'de yapılan oylama sonrasında Hatay'da mevcut başkan Lütfü Savaş, Aydın'da mevcut başkan Özlem Çerçioğlu, Adana'da mevcut başkan Zeydan Karalar, Mersin'de ise mevcut Başkan Vahap Seçer, yeniden aday gösterildi.

Tekirdağ Büyükşehir'de eski milletvekili Candan Yüceer, Afyonkarahisar'da da Burcu Köksal aday olarak gösterildi.

Yılmaz Büyükerşen adaylıktan çekildi

Eskişehir'de ise önemli bir gelişme yaşandı. 25 yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Yılmaz Büyükerşen, 2024 yılındaki seçimlerde de adaylığını açıklamıştı. Ancak Büyükerşen'in son anda adaylıktan çekildiği ve Ayşe Ünlüce'ye destek verdiği belirtildi. MYK ve PM'nin de onayıyla Ayşe Ünlüce, CHP'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

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Belirlenen il belediye başkan adayları

Belirlenen diğer illeri ise şöyle;

Artvin: Bilgehan Erdem

Bilecik: Melek Mızrak Subaşı

Çankırı: İlhan Tekin

Giresun: Fuat Köse

Kırklareli: Mehmet Siyam Kesimoğlu

Kilis: Hakan Bilecan

Niğde: Hulusi Özen

Osmaniye: Serkan Karayiğit

Sinop: Mehmet Gürbüz

Tunceli: Ali Mustafa Çelik

Uşak: Özkan Yalım

Yalova: Mehmet Gürel

Yozgat: Özkan Şengül

Zonguldak: Tahsin Erdem

Muhittin Böcek için karar sonraya bırakıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhttin Böcek'in adaylığıyla ilgili CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den açıklama geldi. Yücel, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız bir kısım merkez ilçelerle beraber değerlendirilecek olduğundan PM’de gündeme alınmadı, önümüzdeki hafta yapacağımız PM toplantısında gündeme geleceğini düşünüyorum. Bunun başka bir sebebi yok." dedi.

İşte belirlenen belediye başkan adayları tam listesi

CHP Adana Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Adana: Zeydan Karalar

Adana Ceyhan: Kadir Aydar

Adana Pozantı: Şenol Eroğlu

Adana Saimbeyli İsmail Durmaz

Adana Tufanbeyli: Ahmet Aktürk

CHP Adıyaman Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Adıyaman Merkez Kömür: Hasari Talaş

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Afyonkarahisar Merkez: Burcu Köksal

Afyonkarahisar Merkez Erkmen: Şükrü Pancar

Afyonkarahisar Sultandağı Dereçine: Ömer Yıldız

Afyonkarahisar Sultandağı Yeşilçiftlik: Devrim Ölmez

CHP Aksaray Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri



Aksaray Gülağaç: Buğra Demir

CHP Amasya Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Amasya Merkez Ziyaret: Emre Dedeoğlu

CHP Ankara Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Ankara Etimesgut: Erdal Beşikçioğlu

Ankara Kahramankazan: Selim Çırpanoğlu

Ankara Şereflikoçhisar: Mustafa Koçak

CHP Antalya Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Antalya Akseki: İlkay Akça

Antalya Aksu: İsa Yıldırım

Antalya Alanya: Osman Özçelik

Antalya Döşemealtı: Menderes Dal

Antalya Elmalı: Halil Öztürk

Antalya Finike: Mustafa Geyikçi

Antalya Gündoğmuş: Nurettin Sönmez

Antalya İbradı: Serkan Gedik

Antalya Kaş: Erol Demirhan

Antalya Kemer: Necati Topaloğlu

Antalya Kepez: Mesut Kocagöz

Antalya Konyaaltı: Cem Kotan

Antalya Kumluca: Mustafa Köleoğlu

Antalya Manavgat: Niyazi Nefi Kara

Antalya Serik: Kadir Kumbul

CHP Ardahan Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Ardahan Göle: Gökhan Budak

CHP Artvin Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Artvin Merkez: Bilgehan Erdem

Artvin Arhavi: Vasfi Kurdoğlu

Artvin Hopa: Utku Cihan

CHP Aydın Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Aydın: Özlem Çerçioğlu

Aydın Buharkent: Ali Okkalı

Aydın Efeler: Anıl Yetişkin

Aydın İncirliova: Osman Gökmen

Aydın Karpuzlu: Tuğrul Ozan

Aydın Koçarlı: Özgür Arıcı

Aydın Kuşadası: Ömer Günel

Aydın Kuyucak: Uğur Doğanca

Aydın Nazilli: Gamze Yolcu Metin

Aydın Söke: Mustafa İberya Arıkan

Aydın Yenipazar: Malik Ercan

CHP Balıkesir Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Balıkesir Susurluk: Hakan Yıldırım Semizer

CHP Bilecik Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Bilecik Merkez: Melek Mızrak Subaşı

Bilecik Bozüyük Dodurga: Özkan Genel

Bilecik Bozüyük: Mehmet Talat Bakkalcıoğlu

Bilecik Osmaneli: İsmail Er

Bilecik Yenipazar: Gökhan Özcan

CHP Bitlis Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Bitlis Mutki: Nurettin Yol

CHP Bolu Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Bolu Mengen: Turhan Bulut

Bolu Merkez Karacasu: Ekrem Velioğlu

Bolu Mudurnu: Doğan Onurlu

CHP Bursa Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Bursa Gürsu: Haşim Öztürk

Bursa Harmancık: Haşim Ali Arıkan

Bursa İznik: Ali Sarı

Bursa Karacabey: Gönül Avil

Bursa Keles: Orhan Aslan

Bursa Orhangazi: Şaban Çetin Çoklar

Bursa Osmangazi: Erkan Aydın

Bursa Yıldırım: Mehmet Önder Mutlu

CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Çanakkale Ayvacık Küçükkuyu: Abdulmuttalip Gürel

Çanakkale Eceabat: Saim Zileli

Çanakkale Ezine Geyikli: Recai Yiğit

Çanakkale Gökçeada: Bülent Ecevit Atalay

CHP Çankırı Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Çankırı Merkez: İlhan Tekin

Çankırı Yapraklı: Cesur Çağlar

CHP Çorum Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Çorum Alaca: Hüseyin Türk

Çorum Boğazkale: Duran Yazıroğlu

Çorum Kargı: Hamit Dereli

Çorum Ortaköy Aştavul: Şenol Öncül

Çorum Ortaköy: Necip Erdemirci

Çorum Osmancık: Hüseyin Kesenek

CHP Denizli Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Denizli Acıpayam: Levent Yıldırım

Denizli Baklan: Nail Şaşmaz

Denizli Beyağaç: Hüseyin Erol

Denizli Bozkurt: Birsen Çelik

Denizli Çivril: Kemal Aslan

Denizli Honaz: Yüksel Kepenek

Denizli Kale: Erkan Hayla

Denizli Merkezefendi: Şeniz Doğan

CHP Diyarbakır Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Diyarbakır Çermik: Nurettin Aktağ

Diyarbakır Çüngüş: Güler Koçyiğit

CHP Düzce Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Düzce Çilimli: Cemil Tınaz

Düzce Kaynaşlı: Muammer Yıldırım

Düzce Merkez Boğaziçi: Nurettin Kurt

CHP Edirne Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Edirne Meriç: Erol Dübek

Edirne Uzunköprü: Özlem Becan

CHP Elazığ Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Elazığ Ağın: Taner Öğünç

Elazığ Baskil: Veli Baygeldi

CHP Erzurum Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Erzurum Çat: Arif Hikmet Kılıç

Erzurum Oltu: Nuh Bektaş

Erzurum Tortum: Hüsamettin Karadağlı

CHP Eskişehir Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Eskişehir: Ayşe Ünlüce

Eskişehir Odunpazarı: Kazım Kurt

Eskişehir Tepebaşı: Ahmet Ataç

CHP Gaziantep Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Gaziantep Araban: Hüseyin Kılıç

Gaziantep İslahiye: Okan Öztürk

Gaziantep Karkamış: Mustafa Güzel

Gaziantep Nizip: Ali Doğan

Gaziantep Nurdağı: Mustafa Çetin

Gaziantep Yavuzeli: Bekir Sakar

CHP Giresun Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Giresun Merkez: Fuat Köse

CHP Hatay Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Hatay: Lütfü Savaş

Hatay Altınözü: Erol Mengüç

Hatay Kırıkhan: Zeynep Sağıroğlu

Hatay Kumlu: Ali Çimer

CHP Isparta Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Isparta Uluborlu: Hüseyin Pehlivan

CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

İstanbul Başakşehir: Mesut Öksüz

İstanbul Bayrampaşa: Hasan Mutlu

İstanbul Beyoğlu: İnan Güney

İstanbul Çatalca: Erhan Güzel

İstanbul Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen

İstanbul Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe

İstanbul Güngören: Temel Akkoç

İstanbul Sancaktepe: Alper Yeğin

İstanbul Silivri: Bora Balcıoğlu

İstanbul Şile: Özgür Kabadayı

İstanbul Tuzla: Eren Ali Bingöl

İstanbul Üsküdar: Sinem Dedetaş

CHP İzmir Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

İzmir Bayındır: Davut Sakarsu

İzmir Bergama: Tanju Çelik

İzmir Kınık: Sema Bodur

İzmir Kiraz: Nasuh Coşkun

İzmir Tire: Hayati Okuroğlu

İzmir Torbalı: Övünç Demir

CHP Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Kahramanmaraş Ekinözü: Harun Vicdan

Kahramanmaraş Elbistan: Erkan Gürbüz

Kahramanmaraş Nurhak: İlhami Bozan

Karaman Sarıveliler Göktepe: Mustafa Doğan

CHP Kastamonu Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Kastamonu Çatalzeytin: Furkan Kılıç

Kastamonu Daday: Selahattin Yanık

Kastamonu İnebolu: Cemal İlyasoğlu

Kayseri Felahiye: Şeref Güleser

CHP Kayseri Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Kayseri İncesu: Ayşe Kendir

Kayseri Özvatan: İrfaniye Almaz

Kayseri Pınarbaşı: Deniz Yağan

Kayseri Sarıoğlan: Murat Özcan

Kayseri Sarız: Ömer Faruk Eroğlu

Kayseri Yahyalı: Mehmet Acarbaş

Kayseri Yeşilhisar: Deniz Onaç

CHP Kırıkkale Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Kırıkkale Bahşili: İbrahim Alsancak

Kırıkkale Yahşihan: Umut Kazan

CHP Kırklareli Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Kırklareli Merkez: Mehmet Siyam Kesimoğlu

Kırklareli Babaeski Alpullu: Orhan Saltık

Kırklareli Babaeski Büyükmandıra: Aladdin Burak Doğan

Kırklareli Babaeski: Nuray Öner Polat

Kırklareli Demirköy İğneada: Tahir Işık

Kırklareli Demirköy: Mehmet Şenay

Kırklareli Kofçaz: Mehmet Balcı

Kırklareli Lüleburgaz: Murat Gerenli

Kırklareli Merkez İnece: Şahabettin Vardar

Kırklareli Pehlivanköy: Coşkun Ürkmez

Kırklareli Pınarhisar Kaynarca: Neşe Çevikbaş

Kırklareli Pınarhisar: Alper Özer

Kırklareli Vize Çakıllı: Gökhan Karabulut

Kırklareli Vize Kıyıköy: İsmail Özen

CHP Kilis Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Kilis Merkez: Hakan Bilecen

CHP Kocaeli Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Kocaeli Derince: Sertif Gökçe

Kocaeli Gebze: Nail Çiler

Konya Cihanbeyli: Fırat Kızılkaya

CHP Konya Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Konya Selçuklu: Ömer Süle

CHP Kütahya Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Kütahya Domaniç Çukurca: Gökhan Demir

Kütahya Pazarlar: İsmail Demir

CHP Adıyaman Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Malatya Arapgir: Haluk Cömertoğlu

Malatya Yazıhan: Abdulvahap Göçer

CHP Manisa Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Manisa Demirci: Şeref Akmeşe

Manisa Kırkağaç: Üstün Dönmez

Manisa Köprübaşı: Fatih Taşlıca

Manisa Sarıgöl: Tahsin Akdeniz

Manisa Selendi: Cemil Kurt

CHP Mersin Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Mersin: Vahap Seçer

Mersin Anamur: Durmuş Deniz

Mersin Aydıncık: Özkan Kılıçarpa

Mersin Bozyazı: Baykal Arıdeniz

Mersin Çamlıyayla: Gülay Şimşek

Mersin Erdemli: Mehmet Mavi

Mersin Gülnar: Bayram Ali Dede

Mersin Mezitli: Ahmet Serkan Tuncer

Mersin Mut: Gülsüm Kevser Mut

Mersin Silifke: Mustafa Turgut

Mersin Tarsus: Ali Boltaç

Mersin Yenişehir: Abdullah Özyiğit

CHP Adıyaman Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Muğla Dalaman: Sezer Durmuş

Muğla Köyceğiz: Ali Erdoğan

Muğla Yatağan: Mesut Günel

CHP Nevşehir Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük: Birol Demirdelen

Nevşehir Derinkuyu: Taner İnce

Nevşehir Ürgüp: Ali Ertuğrul Bul

CHP Niğde Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Niğde Merkez: Hulus Özen

CHP Ordu Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Ordu Çamaş: Leyla Çıtır

Ordu Fatsa: Ahmet Celal Karaoğlanoğlu

Ordu Gürgentepe: Cemil Çoşkun

Ordu Perşembe: Faruk Piroğlu

CHP Osmaniye Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Osmaniye Merkez: Serkan Karayiğit

Osmaniye Kadirli: Mustafa Mert Olcar

CHP Rize Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Rize Ardeşen: Enver Atagül

Rize Çamlıhemşin: Ersin Dalga

Rize Güneysu: Hüseyin Yanık

CHP Samsun Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Samsun Çarşamba: İlhan Yürükçü

Samsun Terme: İbrahim Yavuz

CHP Sivas Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Sivas Gemerek Çepni: Hakan Güneş

Sivas Suşehri: Semih Doğancı

Sivas Yıldızeli: Duran Ateş

CHP Tekirdağ Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Tekirdağ: Candan Yüceer

CHP Tokat Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Tokat Almus Akarçay Görümlü: Ali Güneş

Tokat Almus Ataköy: Ömer Bayrak

Tokat Almus Gölgeli: Hayati Turan

Tokat Merkez Çamlıbel: Deniz Menevşe

Tokat Merkez Güryıldız: Sabri Türk

Tokat Niksar: Gürçeşme Fatih Özcan

Tokat Niksar Yazıcık: Tuncer Uzunoğlu

Tokat Niksar Yolkonak: Rüştü Karakoç

Tokat Niksar: Cem Çıtak

Tokat Pazar: Mustafa Hadi Çavuşoğlu

Tokat Zile: Şükrü Sargın

CHP Trabzon Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Trabzon Akçaabat: Osman Kalyoncu

Trabzon Beşikdüzü: Burhan Cahit Erdem

Trabzon Maçka: Musa Turan

Trabzon Tonya: Muhammet Başkan

CHP Tunceli Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Tunceli Hozat: Seyfi Geyik

Tunceli Mazgirt Akpazar: Zeynel Yıldırım

Tunceli Mazgirt: Ümit Tayhava

Tunceli Ovacık: Mustafa Sarıgül

Tunceli Pülümür: Müslüm Tosun

CHP Uşak Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Uşak Merkez: Özkan Yalım

Uşak Ulubey: Selim Saka

CHP Van Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Van Saray: Kemalettin Araci

CHP Yalova Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Yalova Merkez: Mehmet Gürel

Yalova Altınova Subaşı: Turan Canbay

Yalova Altınova: Yasemin Fazlaca

Yalova Çiftlikköy: Adil Yele

CHP Yozgat Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Yozgat Merkez: Özkan Şengül

Yozgat Akdağmadeni: Oğuz Eranıl

Yozgat Çayıralan: Mutullah Üstün

Yozgat Yerköy: İlhan Yılmaz

CHP Zonguldak Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Zonguldak Merkez: Tahsin Erdem

Zonguldak Çaycuma Filyos: Erol Acar