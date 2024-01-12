Silikon tabancasından çıkan yangın evi küle çevirdi! 1 çocuk içeride mahsur kaldı!

Şanlıurfa’da prizde bırakılan silikon tabancası, yangın çıkardı. Alevler evi sararken içeride bulunan çocuğun vücudunda yanıklar oluştu. Kurtarılan çocuk sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Silikon tabancasından çıkan yangın evi küle çevirdi! 1 çocuk içeride mahsur kaldı!

Şanlıurfa’da prizde bırakılan silikon tabancası nedeniyle çıkan yangında ev küle dönerken vücudunda yanıklar oluşan çocuk hastaneye kaldırıldı.

İÇERİDE MAHSUR KALAN ÇOCUĞUN VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Tekel Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre prizde bırakılan silikon tabancası nedeniyle 6 katlı apartmanın 4’üncü katındaki bir evde yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında küçük bir çocuk içerde mahsur kaldı.

Silikon tabancasından çıkan yangın evi küle çevirdi! 1 çocuk içeride mahsur kaldı!

Vatandaşlar ile ekiplerin ortak çalışması sonucu çıkartılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenilen çocuk tedavi altına alındı.
Yangın ekiplerin müdahalesi sorası söndürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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