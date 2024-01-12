TFF’den devrim niteliğinde karar! İki gün üst üste açıklama: Yabancı kuralı ve ofsayt sistemi…

Türkiye Futbol Federasyonu, 11-12 Ocak 2024 tarihlerinde açıkladığı haberlere göre iki önemli değişikliğe gitti. Hatta bu değişkilik Türkiye Kupası’yla beraber 3 oldu. Ancak öne çıkan iki değişiklik yabancı kuralı ve ofsayt sistemi…

YABANCI KURALI DEĞİŞTİ

TFF, 11 Ocak Perşembe günü yaptığı açıklamada, gelecek sezon için yeni yabancı kuralını paylaştı. Buna göre sahada 11 yabancı olabilecek. Fakat toplamda 14 olan yabancı sayısı 12’ye indirilecek. TFF’nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde;

“2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır.

A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür.”

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün ise dünyada az kullanılan bir teknolojiyi getirdi. Yılın ikinci yarısında başlayacak olan “Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi” yer alacak. Federasyon,

“Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapan stadyumlarda altyapı ve kamera kurulumları tamamlanan, testleri yapılan, TFF VAR Danışmanı Pawel Gill ve MHK yetkilileri ve hakemlerle eğitimleri uygulanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig'in ikinci devresinin başlangıcı olan 20. hafta maçlarından itibaren kullanılmaya başlanacak.”