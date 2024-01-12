İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda rüşvet skandalı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki görevli memurların rüşvet aldıkları iddiasıyla İstanbul ve Kayseri’de düzenlenen operasyonda, emekli memurlarında adı geçtiği 4 itfaiye eri ve bir İBB Sağlık Teknisyeni görevlisi ve 13 sivilin olduğu toplam 18 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda rüşvet skandalı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda bazı memurların rüşvete karıştıkları iddiasıyla İstanbul ve Kayseri’de düzenlenen operasyonda, aralarında biri emekli toplam 4 itfaiye eri, bir İBB Sağlık Teknisyeni görevlisi ve 13 sivilin olduğu bulunduğu 18 şüpheli yakalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda rüşvet skandalı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda rüşvet skandalı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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