İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda rüşvet skandalı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda bazı memurların rüşvete karıştıkları iddiasıyla İstanbul ve Kayseri’de düzenlenen operasyonda, aralarında biri emekli toplam 4 itfaiye eri, bir İBB Sağlık Teknisyeni görevlisi ve 13 sivilin olduğu bulunduğu 18 şüpheli yakalandı.

TFF’den devrim niteliğinde karar! İki gün üst üste açıklama: Yabancı kuralı ve ofsayt sistemi…

1999 depreminde ailesini kaybetmişti! Yürüyemeyen adam, akülü sandalye almak isterken dolandırıldı!

Zorunlu trafik sigortasına büyük zam! En düşük sigorta ücreti dudak uçuklatıyor

Türkiye onu çektiği yemek videolarıyla bağrına basmıştı! Annesi ilk kez konuştu, yürekleri dağladı