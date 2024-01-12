1999 depreminde ailesini kaybetmişti! Yürüyemeyen adam, akülü sandalye almak isterken dolandırıldı!

Kocaeli'de yaşayan 79 yaşındaki adam, yürümekte zorlandığı için akülü sandalye almak istedi. İnternette gördüğü sahte ilana 12 bin TL kaptıran yaşlı adam şikayetçi oldu. Mağdur olan adam, akülü sandalye alabilmek için komşusundan 5 bin TL borç aldığını belirterek, "Ben 1999 depreminde her şeyimi, eşimi, çocuğumu kaybettim. Sadece akülü araba almak istedim, istemez olaydım" dedi.

Yürümekte zorlandığı için akülü sandalye almak isteyen Ertuğrul Dolgun (79), internette gördüğü ilandan yola çıkarak, B.T. ile iletişime geçti. Dolgun, akülü sandalye için B.T. ile anlaşıp, kendisinden istenilen 5 bin TL'yi gönderdi. İddiaya göre, paranın banka tarafından el konulduğunu söyleyen B.T., yaşlı adamdan tekrar para isteyerek 12 bin TL dolandırdı. Şahısla bir daha iletişim kuramayan Dolgun, dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

"Mağdurun zararını karşılamak istiyorum"

Sanık hakkında açılan davanın duruşması Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Salonda mağdur Ertuğrul Dolgun hazır bulunurken, başka suçtan tutuklanan sanık B.T. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilen sanık B.T., "Alanya'da bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışmaktaydım. Ek iş olarak da internet üzerinden akülü sandalye satışı yapıyordum. Bilindik alışveriş sitelerinde de aboneliğim vardı. Çalıştığım otelde yapılan bir soruşturma yüzünden telefonlarımız alındı ve müşterilerin numaralarını kaybettim. Ertuğrul Dolgun’dan para aldığım doğrudur. Mağdurun zararını karşılamak istiyorum" dedi.

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"12 bin TL dolandırıldım"

Şikayetçi olduğunu söyleyen mağdur Ertuğrul Dolgun, "Akülü sandalye ilanını görünce sipariş vermek istedim. Şahısla telefonla iletişim kurarak benden istediği 5 bin TL’yi gönderdim. Bir gün sonra şahıs beni arayarak bankanın paraya el koyduğunu, söyleyerek tekrardan 5 bin TL istedi. İstediği o parayı da kendisine gönderdim. 3’üncü kez yine aradı ve bu sefer kargo parası istedi. B.T.’ye 3 kez toplam 12 bin TL para gönderdim. Bu görüşmelerden sonra şahsa bir daha ulaşamadım, dolandırıldım, şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın mağdurun zararını gidereceğini söylemesi üzerine duruşmayı erteledi.

"5 bin TL'yi karşı komşumdan borç almıştım"

Mahkeme sonrası başından anlatan Ertuğrul Dolgun, "Yürüyemediğim için akülü sandalye almak istedim. İnternette gördüğüm ilanı arayarak akülü sandalye satın almak istediğimi söyledim. Fiyat konusunda anlaştık, benden istediği 5 bin TL’yi kendisine gönderdim. Ertesi gün yine 5 bin TL istedi, onu da gönderdim. Daha sonra kargoda sorun olduğunu söyleyerek 2 bin TL istedi. Şahsa toplam 12 bin TL gönderdim. Parayı gönderdikten sonra şahıs benimle iletişimini kesti. Siparişimi alamayınca şahsı telefonla aramaya başladım. B.T. bunun üzerine beni tehdit etti. Dolandırıldığımı anlayarak şikayetçi oldum. Çok sabıkalı biriymiş, daha kaç kişiyi dolandırdı bilmiyorum. 5 bin TL’yi karşı komşumdan borç almıştım. Ben 1999 depreminde her şeyimi, eşimi, çocuğumu kaybettim. Sadece akülü araba almak istedim, istemez olaydım başıma ne geldi" ifadelerini kullandı.

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