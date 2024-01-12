CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması: "Benim Mansur başkanla, Mansur başkanında benimle sıkıntısı olamaz"

Bir Ankara polisiye dizi "Behzat Ç." karakteriyle tanına Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Etimesgut belediye başkan adayı olarak gösterildi.

Erdal Beşikçioğlu, aday tanıtım toplantısı kapsamında CHP'nin Bülent Ecevit Siyaset Okulu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SENARYOYU BİZ YAZACAĞIZ"

CHP Ankara İl Başkanlığı'nda basın açıklamasında bulunan Beşikçioğlu şöyle konuştu:

"Etimesgut'ta bence müthiş rüzgar esecek. Senaryoyu biz yazacağız. Gelecekte seyrettiğimizde umarım büyük keyif alacağız. Amacım bu benim. Bu yolda beni yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum. Bu koca bir takım işi, yalnız hiçbir şey olmaz. Umarım başarıyı hep birlikte göğüsleriz. Umarım dünyanın en keyifli 5 yılını Etimesgut'ta geçiririz.

Mansur Başkanın bu sosyal belediyecilik derslerini yerinde etüte ederek sanırım örnek bir belediyecilik anlayışını tüm Türkiye görecektir. Siyasetten gelmedim ama benim farklı disiplinlerde farklı hareketlerim ve eylemlerim var. Umarım bunlar birbirini karşılar ve bir bütünü oluşturur. Ben artık çok sıkıldım kuşakların sistemli olarak yok edilmesinden. Şu an herkes ekonomik krizi düşünüyor ama asıl derdim yakalanması gereken genç kuşak var. Onların algıları bambaşka şekilde. Eğer bunu yakalayıp gerçekleştirirsek Ankara yeniden parlamaya devam eder."

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BİRBİRİMİZ BİR SIKINTIMIZ YOK, OLAMAZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'adaylığına itiraz ettiği' yönündeki iddialara da yanıt veren Beşikçioğlu, şunları söyledi:

"Mansur beyle biz hep görüştük. Dizi-filmlerimiz olduğumuz gidip ne yapacağımızı kendisine anlattık, özellikle pandemide Mansur başkanın Ankaramız için yaptıkları asla unutulmaz. Elimizden geldiğince onun yanında güçlü görünmeye çalıştık. Mansur başkan benim için çok bambaşka yerde. Çok değerli isim. Televizyonlarda izlediğim olayları ben yaşamadım, 'vay be siyaset enteresanmış' dedim. Mansur başkanımla benim asla bir sıkıntım olmaz. Mansur başkanımın da benimle asla bir sıkıntısı olamaz. İkimiz de Angaralıyız"

"650 BİN KİŞİNİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYIYIM AMA 80 MİLYONUN SANATÇISIYIM"

Beşikçioğlu, bir gazetecinin belediye başkanı seçilmesi halinde sanat kariyerinin devam edip etmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:



"İlk şartım oydu benim. Çünkü benim halkımızla iletişim kurma biçimim, hazırladığımız repertuvarlarda gizli. Çıktığımız zaman onlarla kucaklaşmamız, farkındalıklarımızı seyircilerimizin fark etmesi bizim için çok değerli oldu. O yüzden dedim ki, 'benim sahneyi bırakmam doğru olmaz', evet 650 bin kişinin belediye başkan adayıyım ama 80 milyonun sanatçısıyım. Bu bağlamda da örgüt bana bu konuda tam desteği verdi açıkçası. Yok öyle bir şey gerçek olmaz. Ben hobi olarak sanatımı yapmaya devam edeceğimi düşünüyorum."



Adaylık teklif sürecinin nasıl işlediğine dair açıklamalarda bulunan Beşikçioğlu, telefonla arandığını ve sonrasında görüşmeye davet edildiğini ifade etti.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sohbetleri sonrasında ikna olduğunu ve "hayır" diyemediğini dile getiren Beşikçioğlu, genç bir ekiple çalışacağını ve gençlerle Etimesgut'u çok daha iyi yerlere getireceklerini söyledi.