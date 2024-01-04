Sevgi köprüsünde intihar girişimi! Çocuklarını göremediğini iddia eden baba intihar için köprüye çıktı!

Samsun'da çocuklarını eşinin kendisine göstermediği gerekçesiyle bunalıma giren tır sürücüsü baba, Sevgi Köprüsü'ne çıkarak intihara kalkıştı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinin 15 gündür çocuklarını kendisine göstermediğini ileri süren 2 çocuk babası B.E., girdiği bunalım sonucu altından demiryolu geçen Sevgi Köprüsü'nün üzerine çıkarak intihara teşebbüs etti.

"EŞİM ÇOCUKLARIMI GÖSTERMİYOR"

Elindeki su şişesinde benzin ve çakmak bulunan B.E.'nin fark edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. 15 yıllık evli olduğu eşi S.E.'nin 15 gündür çocuklarını kendisine göstermediğini iddia eden B.E., "Tır sürücüsüyüm. Yoldan geldim. Eşim, 'benim işim var' diyerek gitti. Gidiş o gidiş. Çocuklarımı bana göndermiyor" dedi.



İtfaiye ekipleri köprünün altına şişme yatak yerleştirip atlama ve düşmesine karşı önlem aldı. B.E. olay yerine sevk edilen polisler tarafından ikna edilerek köprüden indirildi ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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