Kar eldivenlerinizi hazır edin. AKOM’dan İstanbul için peş peşe uyarı geldi: Sibirya soğukları İstanbul'a kar getiriyor İBB'ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için peşe peşe uyarı yayınladı. Yayınlanan uyarıya göre 8 Ocak'tan itibaren İstanbul'da Sibirya soğukları etkili olacağı ve yağmurla başlayan yağışların 9 ve 10 Ocak'ta kara dönüşmesi beklendiği aktarıldı. Habere dair tüm detaylar haberimizde bulabilirsiniz.