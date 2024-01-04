Hırsızlarla karşılaşan iş yeri sahibi paspas sopasını eline aldı! İşte o görüntüler

Bahçelievler'de bir iş yerine hırsızlık yapmak için giren 3 şahıs elinde paspas sopasıyla iş yeri sahibini karşılarından görünce neye uğradığını anlamadan ellerindeki mazemeleride atıp kaçtı.

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Hırsızlarla karşılaşan iş yeri sahibi paspas sopasını eline aldı! İşte o görüntüler

Bahçelievler'de bir iş yerine girerek hırsızlık yapan şahıslarla iş yeri sahibi yüz yüze gelince eline aldığı paspas sopasıyla hırsızları kovaladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde elektrik malzemeleri satılan bir dükkanda meydana geldi. Kemal Çiftcan, işleri geç saatte bitince eve gitmeyip dükkanının arka bölümünde bulunan alanda yattı. Panelvan araç ile sokak arasında dolaşan kapüşonlu ve maskeli 5 hırsız, Çiftcan'ın dükkanını gözüne kestirdi. Sokağı gören güvenlik kamerasının yönünü değiştiren hırsızlar, levye ile kapıyı açtı. 3 hırsız, içeride bulunan elektrik kablolarını geldikleri araca yüklemeye başladı.

Hırsızlarla karşılaşan iş yeri sahibi paspas sopasını eline aldı! İşte o görüntüler

İŞ YERİ SAHİBİ ELİNE ALDIĞI PASPAS SOPASIYLA HIRSIZLARI KOVALADI

Kemal Çiftcan, sesler gelince kontrol etmek için dükkanın ön bölümüne doğru hareket ettiği sırada hırsızlar ile yüz yüze geldi. Üzerindeki şoku atlatan Çiftcan, hırsızları paspas sopası ile kovalamaya başladı. 3 hırsız, ellerindeki malzemeleri atıp geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anları ve iş yeri sahibinin hırsızları paspas sopası ile kovalaması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlarla karşılaşan iş yeri sahibi paspas sopasını eline aldı! İşte o görüntüler

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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