Hatay'ın İskenderun caddeleri yine Venedik'e döndü! Esnaf ve vatandaş zor durumda!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağan sağanak yağış yolları venediğe çevirdi. Hayatı olumsuz etkileyen su dolu yollarda sürcüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Hatay'ın İskenderun caddeleri yine Venedik'e döndü! Esnaf ve vatandaş zor durumda!

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken caddeler göle döndü.

Meteoroloji şiddetli yağış uyarısıyla yapmıştı. Hatay’ın İskenderun ilçesinde hafta sonundan bu yana yağmur yağdı. İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi. İskenderun ilçesindeki kuvvetli sağanaklar sebebiyle Çay Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı sular altında kaldı. Sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Hatay'ın İskenderun caddeleri yine Venedik'e döndü! Esnaf ve vatandaş zor durumda!

"ŞEHİRDEKİ ALTYAPI VE SORUNU SEBEBİYLE İŞYERİMİZİ SU BASIYOR"

Esnaf Mustafa Kılıç, "Depremin üstünden bir yıl geçmesine rağmen şehirdeki altyapı sorunu sebebiyle iş yerimizi su basıyor. Bugün iş yerimize suların girmesini engelledik. Bir yıl önce yaptığımız küçük bent yeterli gelmemişti. Deniz taşkınları nedeniyle dışarıya doğru büyük bent yaptık ama bir ay önceki selde engel olmadı. Dükkanım sular altında kaldı" dedi.

Hatay'ın İskenderun caddeleri yine Venedik'e döndü! Esnaf ve vatandaş zor durumda!

"HER YAĞMUR YAĞDIĞINDA İŞ YERİMİZ SULAR ALTINDA KALIYOR"

Dükkanını su basan Kemal Aktura ise. "Depremin üzerinde 1 yıl geçecek ama biz her yağmur yağdığında aynı sorunla karşılaşıyoruz. Hiç bir çözüm yok ve hiçbir çalışma yok. Her yağmur yağdığında iş yerimiz sular altında kalıyor" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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