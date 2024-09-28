Serhat Akın'a saldıranlar yakalandı! Serhat Akın'ın son durumu

İstanbul Beykoz'da, Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Serhat Akın, silahlı saldırıda ayağından yaralandı. Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta Akın, kimliği belirsiz bir kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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AMELİYAT EDİLDİ



Saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Akın, Sports Digitale'de yorumculuk yaptığı eski futbolcunun iki ayağından ameliyat olduğunu ve diğer iki ayağından da ameliyat olmak üzere beklediğini açıkladı.

2 KİŞİ YAKALANDI

Futbol yorumcusu Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesinde futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiştir. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatılmıştır.