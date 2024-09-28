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Kandilli Rasathanesi'nden son dakika Marmara depremi açıklaması

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Marmara Denizi tabanına yerleştirilen sekiz deniz dibi sismometresinden 10 ay boyunca veri toplayarak bölgedeki olası depremlerin yerleri ve büyüklükleri hakkında bilgi elde etmek istedi.

Kandilli Rasathanesi'nden son dakika Marmara depremi açıklaması
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Japon bilim adamları ile işbirliği yaparak Marmara Denizi tabanına yerleştirilen 8 deniz dibi sismometresi (OBS) ile 10 ay boyunca sismik veri topladı.

TÜBİTAK Marmara Gemisi, Marmara Denizi'nin 145 metre ila 1269 metre derinliğinden veri toplayarak topladı.

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Analiz Çalışmaları Yapılıyor

Rasathan, deniz altı sismometrelerinden elde ettiği verilerle Marmara Denizi içindeki fay hattının hareketlerini incelemeye başladı. Özellikle İzmit Körfezi bölgesindeki hareketleri inceledi. Analizin amacı, bölgedeki muhtemel depremlerin yerleri ve büyüklükleri hakkında kapsamlı bilgi edinmektir.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Marmara Bölgesi'nde deniz altı sismometreleri kullanarak veri toplamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Dünyada çeşitli örnekleri olan ancak ülkemizde yaygın olmayan deniz çalışmalarını Marmara Denizi tabanında gerçekleştiriyoruz" dedi. Sismik aktivite potansiyeli yüksek olan Marmara Bölgesi'ndeki deprem riskini daha iyi anlamak için enstitü olarak araştırmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz." yorumunu yaptı.

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