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Eylül enflasyon oranı ne kadar olacak? Uzmanından flaş yorum

Anadolu Ajansı Finans tarafından yapılan ankete katılan 17 ekonomist, eylül ayında TÜFE'nin %2.09 artacağını tahmin etti. Eylül ayı için ekonomistlerin enflasyon tahminleri %1,50 ile %2,50 arasında değişti ve yıllık enflasyonun %48,11'e gerilemesi bekleniyor.

Eylül enflasyon oranı ne kadar olacak? Uzmanından flaş yorum
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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylül ayında yüzde 2,09 arttığını tahmin ediyor.

17 ekonomist, AA Finans tarafından Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ekim Perşembe günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine katıldı.

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Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,09 oldu. Eylül ayı için ekonomistlerin enflasyon beklentileri %1,50 ile %2,50 arasında değişti.

Yıllık enflasyonun %48,11'e düşmesi bekleniyor.

Bir önceki ay %51,97 olan yıllık enflasyonun %48,11'e ineceği ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması.

Bununla birlikte, ağustos ayında ekonomistlerin 2024 sonuna kadar yüzde 43,23'lük bir enflasyon beklentisi vardı.

Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi %2,47 arttı.

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