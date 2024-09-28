Eylül enflasyon oranı ne kadar olacak? Uzmanından flaş yorum

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylül ayında yüzde 2,09 arttığını tahmin ediyor.



17 ekonomist, AA Finans tarafından Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ekim Perşembe günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine katıldı.

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Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,09 oldu. Eylül ayı için ekonomistlerin enflasyon beklentileri %1,50 ile %2,50 arasında değişti.



Yıllık enflasyonun %48,11'e düşmesi bekleniyor.



Bir önceki ay %51,97 olan yıllık enflasyonun %48,11'e ineceği ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması.



Bununla birlikte, ağustos ayında ekonomistlerin 2024 sonuna kadar yüzde 43,23'lük bir enflasyon beklentisi vardı.



Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi %2,47 arttı.