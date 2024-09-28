  1. Anasayfa
  2. Eğitim
  3. MEB resmen açıkladı! O kursların tamamı kapatılıyor

MEB resmen açıkladı! O kursların tamamı kapatılıyor

81 ilin valiliğine gönderilen bir yazıda, MEB'den "Kişisel gelişim kursu" olarak tanınan kursların kapatılması istendi. Bu kursların, öğrencileri liselere ve yükseköğretime geçiş sınavlarına hazırladığı iddia edildi.

MEB resmen açıkladı! O kursların tamamı kapatılıyor
Yayınlanma:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "kişisel gelişim kursu" olarak tanınan ancak öğrencileri liseye ve yükseköğretime geçiş sınavlarına hazırladığını iddia ederek amacı dışında faaliyet gösteren kursların kapatılması için harekete geçti.

MEB, kurum açmak için resmi izinleri olmayan ve öğrencileri liselere ve yükseköğretime geçiş için hazırladığı iddia edilen içeriğe sahip kişisel gelişim kursları hakkında şikayetler aldı.

Eylül enflasyon oranı ne kadar olacak? Uzmanından flaş yorumEylül enflasyon oranı ne kadar olacak? Uzmanından flaş yorum

Kandilli Rasathanesi'nden son dakika Marmara depremi açıklamasıKandilli Rasathanesi'nden son dakika Marmara depremi açıklaması



Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, bunun üzerine 81 il valiliğine yaptırımlar içeren bir yazı gönderdi.

Yazıda, kurum açma izinleri kapsamında faaliyet gösteren "çeşitli kurslar", "özel öğretim kursları" ve "sosyal etkinlikler ve gelişim merkezleri"nin, kursiyerlerin kayıtlarını buna göre yapmaları gerektiği vurgulandı.

Çalışma ruhsatları iptal edilecek

Yazıda, valiliklerce, "özel öğretim kursları", "sosyal etkinlikler ve gelişim merkezleri" ve "çeşitli kurslar" dahil olmak üzere çeşitli kurslar dahil olmak üzere kişisel gelişim kurslarının faaliyetleri hakkında gerekli denetim ve takibin yapılması istendi.

Ayrıca, yazıda 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu uyarınca kurum açma iznini amacı dışında kullanan kuruluşlar hakkında işlem yapılması istendi.

Bununla birlikte, özel öğretim kursları, sosyal etkinlikler ve gelişim merkezleri ve amacı dışında faaliyet gösteren kişisel gelişim kursları da kapatılacak.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Eğitim
Depremzede öğrencilere destek! Eğitim destek tutarı açıklandı
Depremzede öğrencilere destek! Eğitim destek tutarı açıklandı
(YKS) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı: Elektronik kayıt yapan adaylar dikkat!
(YKS) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı: Elektronik kayıt yapan adaylar dikkat!
AÖF, 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ücreti ne kadar?
AÖF, 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ücreti ne kadar?
İstanbul valiliğinden son dakika okul saati açıklaması! İlk gün eğitim başlangıç ve bitiş saatleriniaçıkladı
İstanbul valiliğinden son dakika okul saati açıklaması! İlk gün eğitim başlangıç ve bitiş saatleriniaçıkladı
KYK yurt başvuruları açıklandı! KYK yurt başvuru sonuçları
KYK yurt başvuruları açıklandı! KYK yurt başvuru sonuçları
AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam, eğitimcilere Ahiliği anlattı
AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam, eğitimcilere Ahiliği anlattı
Diplomatik görüşmeler sonuçlandı: Mekke ve Medine'deki Türk okulları yeniden açılacak
Diplomatik görüşmeler sonuçlandı: Mekke ve Medine'deki Türk okulları yeniden açılacak