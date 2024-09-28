MEB resmen açıkladı! O kursların tamamı kapatılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "kişisel gelişim kursu" olarak tanınan ancak öğrencileri liseye ve yükseköğretime geçiş sınavlarına hazırladığını iddia ederek amacı dışında faaliyet gösteren kursların kapatılması için harekete geçti.



MEB, kurum açmak için resmi izinleri olmayan ve öğrencileri liselere ve yükseköğretime geçiş için hazırladığı iddia edilen içeriğe sahip kişisel gelişim kursları hakkında şikayetler aldı.

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Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, bunun üzerine 81 il valiliğine yaptırımlar içeren bir yazı gönderdi.



Yazıda, kurum açma izinleri kapsamında faaliyet gösteren "çeşitli kurslar", "özel öğretim kursları" ve "sosyal etkinlikler ve gelişim merkezleri"nin, kursiyerlerin kayıtlarını buna göre yapmaları gerektiği vurgulandı.

Çalışma ruhsatları iptal edilecek

Yazıda, valiliklerce, "özel öğretim kursları", "sosyal etkinlikler ve gelişim merkezleri" ve "çeşitli kurslar" dahil olmak üzere çeşitli kurslar dahil olmak üzere kişisel gelişim kurslarının faaliyetleri hakkında gerekli denetim ve takibin yapılması istendi.

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Ayrıca, yazıda 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu uyarınca kurum açma iznini amacı dışında kullanan kuruluşlar hakkında işlem yapılması istendi.

Bununla birlikte, özel öğretim kursları, sosyal etkinlikler ve gelişim merkezleri ve amacı dışında faaliyet gösteren kişisel gelişim kursları da kapatılacak.