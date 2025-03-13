Şeytanın bile aklına gelmez: Sahte kürtaj dolandırıcılığıyla vurgun yaptı!

Şırnak'ta, kadın doğum uzmanı bir doktorun, kadınlara verdiği ilaçlarla hamilelik testi sonuçlarını manipüle ederek sahte kürtaj işlemleri gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Yapılan operasyonlar sonucunda, bu vurgunla bağlantılı olduğu belirlenen doktor tutuklanırken, mağdur sayısının artabileceği ifade ediliyor.

Şırnak'ta, Kadın Doğum Uzmanı İ.B., çok sayıda kadına, hamilelik testi sonuçlarını yanıltan ilaçlar vererek, bu kadınları sahte kürtaj işlemlerine yönlendirdi. İ.B., hastalarına "Bebek anne karnında öldü." diyerek, sahte işlemler yaparak maddi çıkar sağladı. Bu dolandırıcılık operasyonu, uzun süre fark edilmeden devam etti.

Polis, Mağdurlarla Görüştü ve Soruşturma Başlattı

Polisin yaptığı soruşturma kapsamında 12 mağdurun ifadesi alındı. Mağdurların tümü, İ.B.'nin uyguladığı işlemlerden sonra büyük psikolojik ve maddi zarar gördüklerini belirtti. Elde edilen veriler, doktorun hastalarına verdiği ilaçların, hamilelik testlerini etkileyerek yanlış sonuçlara neden olduğunu gösterdi.

Fetüslerin Gerçek Sahipleri Bulundu

Yapılan DNA testleri sonucunda, İ.B.'nin yaptığı sahte kürtajlarda ortaya çıkan fetüslerin, mağdurlara ait olmadığı belirlendi. Bu bulgu, doktorun hastaların güvenini suiistimal ettiği ve işlemleri tamamen ticari çıkar amacıyla yaptığı şüphelerini güçlendirdi.

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İlaçlarla Test Sonuçları Değiştirildi

Uzman bilirkişiler, doktor İ.B.'nin kadınlara verdiği ilaçların, hamilelik testlerini etkileyerek, gerçek gebelik durumlarını gizlediğini ve bunun sonucunda sahte kürtajlara zemin hazırladığını ortaya koydu. Bilirkişi raporları, doktorun kullandığı ilaçların, testleri yanıltacak şekilde tasarlandığını açıkladı.

Eş Zamanlı Operasyonlarla Tutuklama

Polisin yaptığı eş zamanlı operasyonlar sonucunda, Şırnak, Aydın ve İzmir'de baskınlar yapıldı. Doktor İ.B. ve onunla birlikte çalıştığı üç klinik çalışanı gözaltına alındı. Soruşturma sonucunda doktor tutuklanırken, klinik çalışanları ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Toplumda Şok Etkisi Yaratan Skandal

Sahte kürtaj skandalı, özellikle kadın hakları savunucuları ve sağlık sektörü için büyük bir şok etkisi yarattı. Bu tür manipülasyonlar, sadece mağdurlara psikolojik zarar vermekle kalmayıp, sağlık sistemine de olan güveni zedeler nitelikte. Gelişmelerin ardından, olayla bağlantılı daha fazla mağdurun olup olmadığı merak ediliyor.

Şırnak'taki bu korkunç olay, sağlık sistemine olan güvenin sorgulanmasına neden olurken, benzer skandalların önüne geçilmesi için yeni düzenlemelerin gerekliliğini gözler önüne serdi.

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