Kartal Belediye başkanı Gökhan Yüksel acı gününde gazeteci Murat Karaca'yı yalnız bırakmadı

İstanbul 34 Gazetesi imtiyaz sahibi Murat Karaca'nın, hayatını kaybeden babası Halil Karaca için Kartal Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Karaca ailesine taziyelerini sunarak gazeteci Murat Karaca’ya da baş sağlığı diledi.

Cenaze namazına; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Kartal Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Dr. Dilek Kars, Adem Uçar, Mustafa Ağdaş, Yasin Ünder, Kartal Belediye Meclisi Üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, çok sayıda basın mensubu ile birlikte Karaca ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı.

Cenazeye katılarak Karaca ailesine taziyelerini sunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gazeteci Murat Karaca’ya da baş sağlığı diledi.

İstanbul 34 Gazetesi imtiyaz sahibi Murat Karaca'nın babası Halil Karaca, geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi altına alındığı Kartal Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Merhum Halil Karaca’nın cenazesi, Kartal Merkez Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığı’na defnedildi.