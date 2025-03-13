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İYİ Partili milletvekili ramazan ayında meclis kürsüsünde su içti: Oruç uyarısı yapanları fırçaladı!

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, ramazan ayında Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşma yaptığı esnada su içmesi üzerine "Ramazan ayındayız su içiyorsunuz" uyarısı üzerine uyaran milletvekillerini azarladı.

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İYİ Partili milletvekili ramazan ayında meclis kürsüsünde su içti: Oruç uyarısı yapanları fırçaladı!

TBMM'de Genel Kurul'unda vekillere hitap ederken bir anda su içen İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, salondan yükselen sesler üzerine şeker hastası olduğunu ve oruç tutmadığını söyledi.

RAMAZAN AYINDA MECLİS KÜRSÜSÜNDE SU İÇTİ

"ORUÇ TUTMUYORUM, ŞEKER HASTASIYIM"

Genel Kurul'dan "Unuttun unuttun" sesleri yükselirken Türkoğlu oruçlu olmadığını belirterek "Ben şeker hastasıyım. Unutmadım. Fidyemi ödüyorum. 180 liradan da ödemiyorum yetmediği için" ifadelerine yer verdi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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