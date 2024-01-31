Sahte araç kiralama sitesi şebekesi çökertildi! Araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerini koplayarak sahte site oluşturup 16 kişiyi 111 bin 400 lira dolandırdıkları tespit edilen şebeke yapılan operasyonla çökertildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 18 kişi tutuklanırken 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.