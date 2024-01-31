Sahte araç kiralama sitesi şebekesi çökertildi!

Araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerini koplayarak sahte site oluşturup 16 kişiyi 111 bin 400 lira dolandırdıkları tespit edilen şebeke yapılan operasyonla çökertildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 18 kişi tutuklanırken 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sahte araç kiralama sitesi şebekesi çökertildi!

Araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerinin sahtesini oluşturarak 16 kişiyi 111 bin 400 lira dolandırdıkları belirlenen şebekeye yönelik operasyonda gözaltı sayısı 40'a yükseldi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 18'i tutuklandı, 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerinin sahtelerini oluşturarak 16 kişiyi 111 bin 400 TL dolandırdıklarını tespit etti. Ardından İzmir merkezli 9 ilde geçtiğimiz Cuma günü çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheliden ilk etapta 38’i yakalanırken bugün yakalanan 2 kişi ile toplam gözaltı sayısı 40'a yükseldi.

18 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüphelilerden 8’i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 10 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sahte araç kiralama sitesi şebekesi çökertildi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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