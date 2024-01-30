Galericiler kan ağlıyor: Masraflar artarken, işletmeler adeta sinek avlıyor…

2023 yılının ikinci yarısında başlayan durgunluk otomotiv sektöründe devam ediyor. Satışlar olduğu kadar sinek avlayan işletmeler de var. Galericilerin ise sadece bir istekler var; işte sektör içinden gelen açıklama…

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Galericiler kan ağlıyor: Masraflar artarken, işletmeler adeta sinek avlıyor…

Geçtiğimiz sene değişen kabine ile birlikte ekonomide sıkılaşmaya gidilmişti. Kredi imkanları azaldı ve faizler yükseltildi. Oranların yükselmesi kredilere erişimi daha zorlaştırdı.

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2023 senesinin ortasında başlayan faiz artışları, devam etti. 2024 yılına gelindiğinde yeniden 250 baz puanlık faiz artışı yaşandı. Bu da politika faizini yüzde 45’e çıkardı. Kredi oranları da yeniden güncellendi ve adeta konut, otomotiv sektörüne zincir vurdu.

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GALERİCİLER SİNEK AVLIYOR

Enflasyon, ekonomik kriz ve banka kredileri galericilerin belini büküyor. Sıfır araç satışları artarken, ikinci elde yaprak neredeyse kıpırdamıyor.

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Aynı zamanda Ticaret Bakanlığı’nın getirdiği yasaklar, satışların önüne geçti. Galericiler pazarında işletme sahibi olan Ahmet Yurtlu ise, hem kendisinin hem de diğer işletmelerin zor durumda olduğunu aktardı.

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TAKSİT SAYILARI KISITLI

Galerici Ahmet Yurtlu, satışların olmamasıyla giderlerin daha da çok işlemleri zor durumda bıraktığını aktardı. İşletme sahibi Yurtlu,

“Faiz konusu revize edilmez ise lokomotif olan otomotiv ve inşaat sektörlerinin önü açılmazsa, bir destek sağlanmazsa bir kilit pozisyon var. Onun için otomotiv ve emlak konusunda faiz indirimi yapılması ya da vade sürelerinin uzatılması gerekiyor. Daha önce 60 aya kadar olan vadeler vardı.

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Şu anda bu konuda birçok banka 24 ay vadenin üzerine çıkmıyor. Bu da aya vurduğunuz zaman 25,30 ve 40 bin TL'lere yakın ödeme çıkıyor. Bunu da tabii ki birçok kişi kaldıramıyor.”

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