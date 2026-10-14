Bakan Şimşek'ten son dakika: Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.Ayrıntılar geliyor...
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Bakan Şimşek'ten son dakika: Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.
Ayrıntılar geliyor...
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