İzmir'in Dikili'deki balıkçı teknesi faciasında, kayıp bir kişinin daha cesedine ulaşıldı!

İzmir'in Dikili ilçesinde meydana gelen balıkçı teknesi faciasında, kaybolan iki kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşılırken ölü sayısı 4'e yükseldi.

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İzmir'in Dikili'deki balıkçı teknesi faciasında, kayıp bir kişinin daha cesedine ulaşıldı!

İzmir'in Dikili ilçesinde batan balıkçı teknesinde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken, olayda ölü sayısı 4'e yükseldi.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihleraltı açıklarında Oğuz İrgit adlı balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 10 kişiden Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar adlı vatandaşların cansız bedenine ulaşılırken Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak sağ olarak kurtuldu. Batan teknede bulunan Medeni Karaduman ve Gökhan Çakır kayıp olduğu öğrenilirken, arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot ve helikopterlerle sürdürüldü.

İzmir'in Dikili'deki balıkçı teknesi faciasında, kayıp bir kişinin daha cesedine ulaşıldı!

BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Alınan bilgiye göre kaza esnasında teknede bulunduğu öğrenilen ve kayıp olarak aranan Medeni Karaduman'ın cansız bedeni bulundu. Meydana gelen olayda ölü sayısı 4'e yükselirken Gökhan Çakır adlı vatandaşı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İzmir'in Dikili'deki balıkçı teknesi faciasında, kayıp bir kişinin daha cesedine ulaşıldı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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