Tutuklu tip milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü!

TBMM'de önemli gelişme! Tutuklu tip milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü. Ayrıntılar birazdan haberimizde...

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Tutuklu tip milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü!

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın TİP milletvekili Can Atalay ile ilgili aldığı kararların ardından gözler Meclis'e çevrilmişti.

Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki Yargıtay kararının, TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

DEM VE CHP'LİLER BAŞKANLIK DİVANI'NA YÜRÜDÜ

CHP ve DEM partililer sıralara vurdular, Başkanlık Divanı'na yürüdüler.

TBMM Genel Kurulu'nda TİP Hatay milletvekili Can Atalay kararı okunmasına karşı çıkan CHP ve DEM gruplarından milletvekilleri, sıralara vurdular, bazıları Başkanlık Divanı'na yürüdüler. Ayrıca TİP milletvekili Erkan Baş elinde Anayasayı tutarak gösterdi. Daha sonra CHP'nin kapalı oturum önergesi okundu.

TBMM RESMİ SİTESİNDE YAYNLANDI

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