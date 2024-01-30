Araç sahipleri dikkat! 31 Ocak Çarşamba MTV’nin son günü…

2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)’nde yarın son gün. Yılda iki sefer halinde ödenen MTV’nin ilk yılın başında gerçekleşiyor. Aracın motor hacmine göre ödenen ücret değişiklik gösteriyor.

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Araç sahipleri dikkat! 31 Ocak Çarşamba MTV’nin son günü…

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk ödemesi 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla başladı. Yılda iki kere ödenen MTV, Ocak ve Temmuz ayları olarak iki eşit taksite bölünüyor. Araç sahipleri o ay içinde vergisini ödeyebiliyor.

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SON GÜN 31 OCAK

MTV taksiti ödemek isteyen araç sahipleri için yarın son gün. 31 Ocak Çarşamba günü geç saatlere kadar ödeme yapması gerekiyor.

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2024 yılı itibarıyla vergilerde de yeni düzenlemeler yapılmıştı. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde 2024 yılında yüzde 58 oranında zam uygulandı.

BANKALARDAN ÖDEME KOLAYLIĞI

MTV ödemesi, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca mobil üzerinden de birçok banka ödeme kolaylığı sunuyor. Bazı anlaşmalı bankalar ekstra taksit imkanı sunuyor.

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