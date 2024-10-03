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Rusya Ukrayna'da bir apartmanı vurdu: Çok sayıda yaralının arasında çocuklarda var!

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv şehrindeki bir apartmanı güdümlü bombayla vudu. Çok sayıda yaralının arasında çocuklarında olduğu açıklandı.

Rusya Ukrayna'da bir apartmanı vurdu: Çok sayıda yaralının arasında çocuklarda var!
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Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv şehrindeki bir apartmanı güdümlü bombayla vurması sonucunda 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Harkiv'de bir apartmanı güdümlü bombayla vurduğunu ileri sürdü.

"Rusya'nın bu tür saldırılarının durması için Ukrayna, dünyadan, ortaklarından gerekli ve en önemlisi yeterli yardımı almalı." diyen Zelenskiy, "Her lider tam olarak ne yapılması gerektiğini biliyor. Önemli olan kararlı olmaktır." ifadelerini kullandı.

Rusya Ukrayna'da bir apartmanı vurdu: Çok sayıda yaralının arasında çocuklarda var!

Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 10 kişinin yaralandığını ve yaralılardan birinin 13 yaşındaki çocuk olduğunu duyurdu.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergiy Popko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu gece Rusya’nın Kiev’e “Şahed” model insansız hava araçları (İHA) kullanarak saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.

Rusya Ukrayna'da bir apartmanı vurdu: Çok sayıda yaralının arasında çocuklarda var!

Popko, hava saldırısı alarmının 5 saatten fazla sürdüğünü ve Kiev çevresinde yaklaşık 15 İHA'nın düşürüldüğünü ifade etti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da Rusya’nın Ukrayna topraklarına 105 “Şahed” İHA kullanarak saldırı düzenlediği, 78 İHA'nın düşürüldüğü ve diğerlerinin elektronik harp sistemleri müdahalesi sonucu kaybolduğu belirtildi.

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Kaynak:AA

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