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Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler

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Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler
Milyonlarca memur ve emekli, Ocak ayında yapılacak maaş zammını merakla beklerken TÜİK her ay olduğu gibi bu ayda enflasyon rakamlarını açıklayarak Emekli, Memur, öğretmen, hemşire.. ve birçok çalışanın maaş oranları belli olacak. İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler.
Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler 1 126

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program, 2024 yılı sonu için enflasyonu yüzde 41,5, zam oranını ise yüzde 9,31 olarak öngörüyor.

Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler 2 226

Öte yandan, Merkez Bankası’nın son anketinde enflasyon tahmini yüzde 43,14’e çıkarken, zam oranı yüzde 10,59 olarak hesaplanıyor.

Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler 3 326

Bugün saat 10.00’da TÜİK’in açıklayacağı Eylül ayı enflasyon verisiyle, memur maaş zammını etkileyecek üçüncü veri de netleşmiş olacak.

Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler 4 426

İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler.

Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler 5 526

OVP VE ENFLASYON FARKI: ZAM ORANLARINA ETKİSİ

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program (OVP), memur maaşlarındaki artışın önemli göstergelerinden biri.

Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler 6 626

OVP'de 2024 yılı sonu enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin ediliyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı yüzde 13.44 olacak. Bu durumda memurlar yüzde 3.13 enflasyon farkıyla toplamda yüzde 9.31 zam alabilecek. Böylece, en düşük memur maaşı 42 bin 855 liraya, memur emeklisi maaşı ise 19 bin 225 liraya ulaşacak.

Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler 7 726

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: DAHA YÜKSEK ZAM BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, 2024 yılı sonu enflasyonu yüzde 43.14 olarak öngörülüyor. Bu tahmin doğrultusunda yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 14.76'ya yükselecek.

Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler 8 826

Buna göre, memurlar ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 4.33 enflasyon farkı alacak ve toplam zam oranı yüzde 10.59 olacak. En düşük memur maaşı 43 bin 357, memur emeklisi maaşı ise 19 bin 450 liraya çıkacak.

Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler 9 926

AA Finans Anketi: Yüzde 10.65 Zam Beklentisi

AA Finans'ın 17 ekonomistle gerçekleştirdiği Eylül ayı anketinde ise 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 43.23 olarak belirlendi. Bu tahmine göre, yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı yüzde 14.83 olacak. Memurlar ve memur emeklileri yüzde 4.39 enflasyon farkı alarak Ocak ayında yüzde 10.65 zam alacak. En düşük maaş memurlar için 43 bin 381, memur emeklileri için ise 19 bin 461 lira seviyesine ulaşacak.

Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler 10 1026

Reuters Anketi: Ocak Zammı Yüzde 10.43'e Ulaşacak

Reuters'in ekonomistlerle yaptığı ankete göre, 2024 sonu enflasyon oranı yüzde 42.95 olarak tahmin ediliyor. Bu durumda, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 14.60 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6'lık Ocak zammı, yüzde 4.18 enflasyon farkıyla toplamda yüzde 10.43'e çıkacak.

Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler 11 1126

FKB Anketi: En Yüksek Zam Tahmini

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) tarafından yapılan Eylül ayı anketinde, 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 45.24 olarak belirlendi. Buna göre, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.43 olacak ve memurlar yüzde 5.85 enflasyon farkıyla toplamda yüzde 12.2 zam alabilecek. En düşük memur maaşı 43 bin 988, memur emeklisi maaşı ise 19 bin 733 liraya çıkacak.

Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler 12 1226

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 59.467
Yüzde 9.31 zamlı: 65.003,38
Yüzde 10.59 zamlı: 65.764,56
Yüzde 10.65 zamlı: 65.800,24
Yüzde 10.43 zamlı: 65.669,41
Yüzde 12.20 zamlı: 66.721,97

Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler 13 1326

Memur (Üni. mez.) 9/1

Mevcut maaş: 40.817
Yüzde 9.31 zamlı: 44.617,06
Yüzde 10.59 zamlı: 45.139,52
Yüzde 10.65 zamlı: 45.164,01
Yüzde 10.43 zamlı: 45.074,21
Yüzde 12.20 zamlı: 45.796,67

Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler 14 1426

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 52.568
Yüzde 9.31 zamlı: 57.462,08
Yüzde 10.59 zamlı: 58.134,95
Yüzde 10.65 zamlı: 58.166,49
Yüzde 10.43 zamlı: 58.050,84
Yüzde 12.20 zamlı: 58.981,30

Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler 15 1526

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 58.338
Yüzde 9.31 zamlı: 63.769,27
Yüzde 10.59 zamlı: 64.515,99
Yüzde 10.65 zamlı: 64.551,00
Yüzde 10.43 zamlı: 64.422,65
Yüzde 12.20 zamlı: 65.455,24

Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler 16 1626

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 52.816
Yüzde 9.31 zamlı: 57.733,17
Yüzde 10.59 zamlı: 58.409,21
Yüzde 10.65 zamlı: 58.440,90
Yüzde 10.43 zamlı: 58.324,71
Yüzde 12.20 zamlı: 59.259,55

Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler 17 1726

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 97.836
Yüzde 9.31 zamlı: 106.944,53
Yüzde 10.59 zamlı: 108.196,83
Yüzde 10.65 zamlı: 108.255,53
Yüzde 10.43 zamlı: 108.040,29
Yüzde 12.20 zamlı: 109.771,99

Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler 18 1826

Hemşire- (Üni. mez.) 5/1

Mevcut maaş: 47.909
Yüzde 9.31 zamlı: 52.369,33
Yüzde 10.59 zamlı: 52.982,56
Yüzde 10.65 zamlı: 53.011,31
Yüzde 10.43 zamlı: 52.905,91
Yüzde 12.20 zamlı: 53.753,90

Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler 19 1926

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 60.663
Yüzde 9.31 zamlı: 66.310,73
Yüzde 10.59 zamlı: 67.087,21
Yüzde 10.65 zamlı: 67.123,61
Yüzde 10.43 zamlı: 66.990,15
Yüzde 12.20 zamlı: 68.063,89

Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler 20 2026

Teknisyen (Lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 42.313
Yüzde 9.31 zamlı: 46.252,34
Yüzde 10.59 zamlı: 46.793,95
Yüzde 10.65 zamlı: 46.819,33
Yüzde 10.43 zamlı: 46.726,25
Yüzde 12.20 zamlı: 47.475,19

Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler 21 2126

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 86.378
Yüzde 9.31 zamlı: 94.419,79
Yüzde 10.59 zamlı: 95.525,43
Yüzde 10.65 zamlı: 95.577,26
Yüzde 10.43 zamlı: 95.387,23
Yüzde 12.20 zamlı: 96.916,12.

Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler 22 2226

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 57.243
Yüzde 9.31 zamlı: 62.572,32
Yüzde 10.59 zamlı: 63.305,03
Yüzde 10.65 zamlı: 63.339,38
Yüzde 10.43 zamlı: 63.213,44
Yüzde 12.20 zamlı: 64.226,65

Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler 23 2326

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 49.582
Yüzde 9.31 zamlı: 54.198,08
Yüzde 10.59 zamlı: 54.832,73
Yüzde 10.65 zamlı: 54.862,48
Yüzde 10.43 zamlı: 54.753,40
Yüzde 12.20 zamlı: 55.631,00.

Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler 24 2426

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 57.028
Yüzde 9.31 zamlı: 62.337,31
Yüzde 10.59 zamlı: 63.067,27
Yüzde 10.65 zamlı: 63.101,48
Yüzde 10.43 zamlı: 62.976,02
Yüzde 12.20 zamlı: 63.985,42.

Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler 25 2526

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 47.433
Yüzde 9.31 zamlı: 51.849,01
Yüzde 10.59 zamlı: 52.456,15
Yüzde 10.65 zamlı: 52.484,61
Yüzde 10.43 zamlı: 52.380,26
Yüzde 12.20 zamlı: 53.219,83

Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler 26 2626
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