Milyonların gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamda! Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler

Milyonlarca memur ve emekli, Ocak ayında yapılacak maaş zammını merakla beklerken TÜİK her ay olduğu gibi bu ayda enflasyon rakamlarını açıklayarak Emekli, Memur, öğretmen, hemşire.. ve birçok çalışanın maaş oranları belli olacak. İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler.

1 26 Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program, 2024 yılı sonu için enflasyonu yüzde 41,5, zam oranını ise yüzde 9,31 olarak öngörüyor. 2 26 Öte yandan, Merkez Bankası’nın son anketinde enflasyon tahmini yüzde 43,14’e çıkarken, zam oranı yüzde 10,59 olarak hesaplanıyor. 3 26 Bugün saat 10.00’da TÜİK’in açıklayacağı Eylül ayı enflasyon verisiyle, memur maaş zammını etkileyecek üçüncü veri de netleşmiş olacak. 4 26 İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler. 5 26 OVP VE ENFLASYON FARKI: ZAM ORANLARINA ETKİSİ Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program (OVP), memur maaşlarındaki artışın önemli göstergelerinden biri. 6 26 OVP'de 2024 yılı sonu enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin ediliyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı yüzde 13.44 olacak. Bu durumda memurlar yüzde 3.13 enflasyon farkıyla toplamda yüzde 9.31 zam alabilecek. Böylece, en düşük memur maaşı 42 bin 855 liraya, memur emeklisi maaşı ise 19 bin 225 liraya ulaşacak. 7 26 PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: DAHA YÜKSEK ZAM BEKLENTİSİ Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, 2024 yılı sonu enflasyonu yüzde 43.14 olarak öngörülüyor. Bu tahmin doğrultusunda yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 14.76'ya yükselecek. 8 26 Buna göre, memurlar ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 4.33 enflasyon farkı alacak ve toplam zam oranı yüzde 10.59 olacak. En düşük memur maaşı 43 bin 357, memur emeklisi maaşı ise 19 bin 450 liraya çıkacak. 9 26 AA Finans Anketi: Yüzde 10.65 Zam Beklentisi AA Finans'ın 17 ekonomistle gerçekleştirdiği Eylül ayı anketinde ise 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 43.23 olarak belirlendi. Bu tahmine göre, yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı yüzde 14.83 olacak. Memurlar ve memur emeklileri yüzde 4.39 enflasyon farkı alarak Ocak ayında yüzde 10.65 zam alacak. En düşük maaş memurlar için 43 bin 381, memur emeklileri için ise 19 bin 461 lira seviyesine ulaşacak. 10 26 Reuters Anketi: Ocak Zammı Yüzde 10.43'e Ulaşacak Reuters'in ekonomistlerle yaptığı ankete göre, 2024 sonu enflasyon oranı yüzde 42.95 olarak tahmin ediliyor. Bu durumda, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 14.60 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6'lık Ocak zammı, yüzde 4.18 enflasyon farkıyla toplamda yüzde 10.43'e çıkacak. 11 26 FKB Anketi: En Yüksek Zam Tahmini Finansal Kurumlar Birliği (FKB) tarafından yapılan Eylül ayı anketinde, 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 45.24 olarak belirlendi. Buna göre, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.43 olacak ve memurlar yüzde 5.85 enflasyon farkıyla toplamda yüzde 12.2 zam alabilecek. En düşük memur maaşı 43 bin 988, memur emeklisi maaşı ise 19 bin 733 liraya çıkacak. 12 26 MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4 Mevcut maaş: 59.467

Yüzde 9.31 zamlı: 65.003,38

Yüzde 10.59 zamlı: 65.764,56

Yüzde 10.65 zamlı: 65.800,24

Yüzde 10.43 zamlı: 65.669,41

Yüzde 12.20 zamlı: 66.721,97 13 26 Memur (Üni. mez.) 9/1 Mevcut maaş: 40.817

Yüzde 9.31 zamlı: 44.617,06

Yüzde 10.59 zamlı: 45.139,52

Yüzde 10.65 zamlı: 45.164,01

Yüzde 10.43 zamlı: 45.074,21

Yüzde 12.20 zamlı: 45.796,67 14 26 Uzman öğretmen 1/4 Mevcut maaş: 52.568

Yüzde 9.31 zamlı: 57.462,08

Yüzde 10.59 zamlı: 58.134,95

Yüzde 10.65 zamlı: 58.166,49

Yüzde 10.43 zamlı: 58.050,84

Yüzde 12.20 zamlı: 58.981,30 15 26 Başkomiser 3/1 Mevcut maaş: 58.338

Yüzde 9.31 zamlı: 63.769,27

Yüzde 10.59 zamlı: 64.515,99

Yüzde 10.65 zamlı: 64.551,00

Yüzde 10.43 zamlı: 64.422,65

Yüzde 12.20 zamlı: 65.455,24 16 26 Polis memuru 8/1 Mevcut maaş: 52.816

Yüzde 9.31 zamlı: 57.733,17

Yüzde 10.59 zamlı: 58.409,21

Yüzde 10.65 zamlı: 58.440,90

Yüzde 10.43 zamlı: 58.324,71

Yüzde 12.20 zamlı: 59.259,55 17 26 Uzman doktor 1/4 Mevcut maaş: 97.836

Yüzde 9.31 zamlı: 106.944,53

Yüzde 10.59 zamlı: 108.196,83

Yüzde 10.65 zamlı: 108.255,53

Yüzde 10.43 zamlı: 108.040,29

Yüzde 12.20 zamlı: 109.771,99 18 26 Hemşire- (Üni. mez.) 5/1 Mevcut maaş: 47.909

Yüzde 9.31 zamlı: 52.369,33

Yüzde 10.59 zamlı: 52.982,56

Yüzde 10.65 zamlı: 53.011,31

Yüzde 10.43 zamlı: 52.905,91

Yüzde 12.20 zamlı: 53.753,90 19 26 Mühendis 1/4 Mevcut maaş: 60.663

Yüzde 9.31 zamlı: 66.310,73

Yüzde 10.59 zamlı: 67.087,21

Yüzde 10.65 zamlı: 67.123,61

Yüzde 10.43 zamlı: 66.990,15

Yüzde 12.20 zamlı: 68.063,89 20 26 Teknisyen (Lise mez.) 11/1 Mevcut maaş: 42.313

Yüzde 9.31 zamlı: 46.252,34

Yüzde 10.59 zamlı: 46.793,95

Yüzde 10.65 zamlı: 46.819,33

Yüzde 10.43 zamlı: 46.726,25

Yüzde 12.20 zamlı: 47.475,19 21 26 Profesör 1/4 Mevcut maaş: 86.378

Yüzde 9.31 zamlı: 94.419,79

Yüzde 10.59 zamlı: 95.525,43

Yüzde 10.65 zamlı: 95.577,26

Yüzde 10.43 zamlı: 95.387,23

Yüzde 12.20 zamlı: 96.916,12. 22 26 Araştırma görevlisi 7/1 Mevcut maaş: 57.243

Yüzde 9.31 zamlı: 62.572,32

Yüzde 10.59 zamlı: 63.305,03

Yüzde 10.65 zamlı: 63.339,38

Yüzde 10.43 zamlı: 63.213,44

Yüzde 12.20 zamlı: 64.226,65 23 26 Vaiz 1/4 Mevcut maaş: 49.582

Yüzde 9.31 zamlı: 54.198,08

Yüzde 10.59 zamlı: 54.832,73

Yüzde 10.65 zamlı: 54.862,48

Yüzde 10.43 zamlı: 54.753,40

Yüzde 12.20 zamlı: 55.631,00. 24 26 Avukat 1/4 Mevcut maaş: 57.028

Yüzde 9.31 zamlı: 62.337,31

Yüzde 10.59 zamlı: 63.067,27

Yüzde 10.65 zamlı: 63.101,48

Yüzde 10.43 zamlı: 62.976,02

Yüzde 12.20 zamlı: 63.985,42. 25 26 Öğretmen 1/4 Mevcut maaş: 47.433

Yüzde 9.31 zamlı: 51.849,01

Yüzde 10.59 zamlı: 52.456,15

Yüzde 10.65 zamlı: 52.484,61

Yüzde 10.43 zamlı: 52.380,26

Yüzde 12.20 zamlı: 53.219,83 26 26



