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  3. Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak 10 yıllık sır perdesi aralanacak

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak 10 yıllık sır perdesi aralanacak

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Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak 10 yıllık sır perdesi aralanacak
Cezaevinde intihar ederek hayatına son veren Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun şüpheli ölümü ve ölmedi hala yaşıyor iddialarıyla ilgili 10 yıllık sır perdesi aralanması için mezarı açılarak DNA testi yapılacak.
Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak 10 yıllık sır perdesi aralanacak 1 118

Son dakika haberi: İstanbul'da öldürüldükten sonra cansız bedeni Etiler'de bir çöp konteynerine atılan 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te cezaevinde yaşamına son verdi.

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak 10 yıllık sır perdesi aralanacak 2 218

Aradan geçen yıllara rağmen başta Karabulut Ailesi olmak üzere tüm kamuoyu intiharı şüpheli buldu ve mezarın açılmasını talep etti.

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak 10 yıllık sır perdesi aralanacak 3 318

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezarın açılıp açılmamasıyla ilgili son kararını geçtiğimiz günlerde vermişti.

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak 10 yıllık sır perdesi aralanacak 4 418

Savcılık, Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Üsküdar'da bulunan Karacaahmet mezarlığında fethi kabir işlemi gerçekleştirilmesine karar verdi.

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak 10 yıllık sır perdesi aralanacak 5 518

Savcılık, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na fethi kabir işlemi yapılması için talimat yazısı gönderdi.

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak 10 yıllık sır perdesi aralanacak 6 618

MEZARINDA HAREKETLİLİK: POLİS 7/24 NÖBETTE!

Öte yandan, polis ekiplerinin açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenliği sağlamak amacıyla 7-24 nöbet tuttuğu görüldü.

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak 10 yıllık sır perdesi aralanacak 7 718

FETH-İ KABİR YAPILACAK

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak feth-i kabir işlemi uygulanacak.

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak 10 yıllık sır perdesi aralanacak 8 818

Feth-i kabir işleminin gerçekleştirilmesi için ilk etapta Garipoğlu'nun yakınlarına bildirildi.

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak 10 yıllık sır perdesi aralanacak 9 918

Fethi kabir işleminde ise delil kaybının olmaması için ve mezar açılma işlemi boyunca adli heyetin güvenliğini sağlanması için emniyet görevlilerinin de hazır bulunacak.

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak 10 yıllık sır perdesi aralanacak 10 1018

Garipoğlu'nun yakınlarından bir tanesi veya komşularından birinin mezarlıkta da hazır olacak.

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak 10 yıllık sır perdesi aralanacak 11 1118

İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLECEK

Mezardan çıkarılacak ceset incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na belediye ekipleri tarafından götürülecek.

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak 10 yıllık sır perdesi aralanacak 12 1218

Feth-i kabir işlemi boyunca kamera ve fotoğraf çekimi de yapılarak, olay yeri inceleme ekibi veya bu işlerde uzman kişilerin de mezarlıkta hazır edilmesi bekleniyor.

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak 10 yıllık sır perdesi aralanacak 13 1318

Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri, ailesiyle eşleştirilecek ve mezardaki kişinin Garipoğlu olup olmadığı netlik kazanacak.

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak 10 yıllık sır perdesi aralanacak 14 1418

Kabrin açılması esnasında ayrıca nöbetçi adli tabibin de hazır bulunacak.

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak 10 yıllık sır perdesi aralanacak 15 1518

KAMERAYA ALINACAK

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak feth-i kabir işlemi uygulanacak.

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak 10 yıllık sır perdesi aralanacak 16 1618

Feth-i kabir işleminin yapılacak olması ilk etapta Garipoğlu'nun yakınlarına bildirildi.

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak 10 yıllık sır perdesi aralanacak 17 1718

Fethi kabir işleminde delil kaybının olmaması ve mezar açılma işlemi boyunca adli heyetin güvenliğinin sağlanması için emniyet görevlileri de hazır bulunacak.

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak 10 yıllık sır perdesi aralanacak 18 1818

Garipoğlu'nun yakınlarından bir kişi veya komşularından biri de mezarlıkta hazır olacak.

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