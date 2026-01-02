Resmen utanç tablosu! Aç bırakılan 2 aylık bebek hayatını kaybetti!

Fatih'te 2 aylık bebeğin iddialara göre aç bırakılarak ölümüne sebebiyet veren anne, baba, dede ve anneanne tutuklandı.

Bebeğin hastaneden 3,2 kilogram ağırlığında taburcu edildiği, öldüğü gün ise yaklaşık 2 kilogram olduğu ve karın bölgesinde içe çökme bulunduğu belirlendi.

Fatih'te 30 Aralık'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Y.Y. (20) 2 aylık bebeğinin hareketsiz olduğunu ve nefes almadığını bildirdi. Adrese giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

AÇ BIRAKILMA İDDİASI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğduğu, 7 Kasım'da 3,2 kilogram ağırlığında taburcu edildiği, öldüğü gün ise yaklaşık 2 kilogram olduğu ve karın bölgesinde içe çökme bulunduğu belirlendi.

Anne Y.Y. bebeğin sabah saatlerinde hayatını kaybettiği ancak 112'yi yaklaşık 12 saat sonra aradığı, son 3 gündür bebeğin beslenmediği yönünde çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alındı.

AİLEDEN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Y.Y'nin nikahsız birlikte yaşadığı ve çocuğun babası olduğu öğrenilen B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. de gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Haberin Devamı

Savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Altın yeni yıla nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Türkiye susmadı, Gazze'yi unutmadı: 2 Ocak 2026 Pazartesi güncel gazete manşetleri

Meteoroji'den uyarı üstüne uyarı: Don ve buzlanmaya dikkat! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?