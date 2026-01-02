  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Resmen utanç tablosu! Aç bırakılan 2 aylık bebek hayatını kaybetti!

Resmen utanç tablosu! Aç bırakılan 2 aylık bebek hayatını kaybetti!

Fatih'te 2 aylık bebeğin iddialara göre aç bırakılarak ölümüne sebebiyet veren anne, baba, dede ve anneanne tutuklandı.

Resmen utanç tablosu! Aç bırakılan 2 aylık bebek hayatını kaybetti!
Yayınlanma:

Resmen utanç tablosu! Aç bırakılan 2 aylık bebek hayatını kaybetti!

Fatih'te 2 aylık bebeğin iddialara göre aç bırakılarak ölümüne sebebiyet veren anne, baba, dede ve anneanne tutuklandı.

Bebeğin hastaneden 3,2 kilogram ağırlığında taburcu edildiği, öldüğü gün ise yaklaşık 2 kilogram olduğu ve karın bölgesinde içe çökme bulunduğu belirlendi.

Fatih'te 30 Aralık'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Y.Y. (20) 2 aylık bebeğinin hareketsiz olduğunu ve nefes almadığını bildirdi. Adrese giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Resmen utanç tablosu! Aç bırakılan 2 aylık bebek hayatını kaybetti!

AÇ BIRAKILMA İDDİASI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğduğu, 7 Kasım'da 3,2 kilogram ağırlığında taburcu edildiği, öldüğü gün ise yaklaşık 2 kilogram olduğu ve karın bölgesinde içe çökme bulunduğu belirlendi.

Anne Y.Y. bebeğin sabah saatlerinde hayatını kaybettiği ancak 112'yi yaklaşık 12 saat sonra aradığı, son 3 gündür bebeğin beslenmediği yönünde çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alındı.

AİLEDEN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Y.Y'nin nikahsız birlikte yaşadığı ve çocuğun babası olduğu öğrenilen B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. de gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Altın yeni yıla nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?Altın yeni yıla nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Türkiye susmadı, Gazze'yi unutmadı: 2 Ocak 2026 Pazartesi güncel gazete manşetleriTürkiye susmadı, Gazze'yi unutmadı: 2 Ocak 2026 Pazartesi güncel gazete manşetleri

Meteoroji'den uyarı üstüne uyarı: Don ve buzlanmaya dikkat! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?Meteoroji'den uyarı üstüne uyarı: Don ve buzlanmaya dikkat! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
AK Parti yeni af yasası için düğmeye bastı! Yarısını yatan çıkacak
AK Parti yeni af yasası için düğmeye bastı! Yarısını yatan çıkacak
Yalova'da hareketli saatler! Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: DEAŞ operasyonunda çıkan çatışmada 3 şehit, 9 yaralı var!
Yalova'da hareketli saatler! Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: DEAŞ operasyonunda çıkan çatışmada 3 şehit, 9 yaralı var!
Güllü'nün ölüm raporu açıklandı! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Güllü'nün ölüm raporu açıklandı! Korkunç gerçek ortaya çıktı
İstanbul'da park halindeki otomobilin başına gelen akıl almaz olay: Yer yarıldı içine girdi!
İstanbul'da park halindeki otomobilin başına gelen akıl almaz olay: Yer yarıldı içine girdi!
Pitbull bir anda caminin içine daldı, cemaatin ödünü kopardı!
Pitbull bir anda caminin içine daldı, cemaatin ödünü kopardı!
Ertuğrul Özkök'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler! Türkiye'yi dünyanın etkili ve güçlü ülkelerinden biri haline getirdi
Ertuğrul Özkök'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler! Türkiye'yi dünyanın etkili ve güçlü ülkelerinden biri haline getirdi
Direksiyon sınavında kurs aracı ile TOGG çarpıştı: Sürücü ve komisyon üyeleri hastaneye kaldırıldı!
Direksiyon sınavında kurs aracı ile TOGG çarpıştı: Sürücü ve komisyon üyeleri hastaneye kaldırıldı!