O evde akıl almaz olay! Bir deri bir kemik bulundu, komşuların ifadesi şaşkınlık yarattı!

Gaziosmanpaşa'da 74 yaşındaki Ünzile Mangaz'ın ölümü sonrası komşuların ihbarlarıyla ağır ihmal ve şiddet iddiaları gün yüzüne çıktı.

Mangaz'ın iki kızıyla birlikte yaşadığı evde insanlık dışı koşullarda hayatını kaybettiği belirlenirken, annesinin ölümünün ardından bir deri bir kemik halde bulunan hasta genç kadın ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Komşular Mangaz'ın ölmeden önce "Bizi kurtarın, yatağa bağımlı kızımı dövüyor" şeklinde feryat ettiğini söyledi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir apartman dairesinde yaşandığı öne sürülen insanlık dramı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gün yüzüne çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine ele alınan olayda, 74 yaşındaki Ünzile Mangaz'ın iki kızıyla birlikte yaşadığı evde korkunç koşullar olduğu iddia edildi. Yapılan araştırmada Mangaz'ın geçtiğimiz hafta hayatını kaybettiği belirlendi.

"BİZİ KURTARIN, YATAĞA BAĞIMLI KIZIMI DÖVÜYOR" ÇIĞLIKLARI

Yaklaşık beş yıldır aynı binada yaşayan komşular, Ünzile Mangaz hayattayken sık sık yardım çığlıkları duyduklarını anlattı. Komşuların iddiasına göre yaşlı kadın, büyük kızının hasta ve yatağa bağımlı olan kardeşine şiddet uyguladığını söyleyerek defalarca "Bizi kurtarın, kızımı dövüyor" diye bağırdı. Mangaz'ın ölümünden sonra evden gelen seslerin tamamen kesildiği ifade edildi.

ANNE BAKIMSIZLIK NEDENİYLE VEFAT ETTİ

Mahalle sakinleri, Ünzile Mangaz'ın ölümünün ardından eve polis ekiplerinin geldiğini, cenazenin kimsesizler mezarlığına defnedildiğini aktardı. Komşular, yaşlı kadının uzun süredir bakımsız kaldığını ve yeterli beslenemediğini, ölümünde bu durumun etkili olduğunu öne sürdü.

GENÇ KADIN BİR DERİ BİR KEMİK BULUNDU

Eve giren bazı komşular, camları kararmış, eşyasız ve son derece bakımsız bir ortamla karşılaştıklarını söyledi. Genç kadının yatak dahi bulunmayan bir divan üzerinde, çıplak halde yattığı; vücudunda morluklar, çizikler ve darp izlerini andıran yaralar bulunduğu ortaya çıktı. Aşırı zayıf olduğu belirtilen genç kadının adeta bir deri bir kemik kaldığı görüldü.

"APARTMANI AĞIR BİR KOKU SARDI" İDDİASI

Apartman sakinleri, söz konusu daireden yayılan ağır kokular nedeniyle evlerinde durmakta zorlandıklarını dile getirdi. Çamaşır suyu ve tineri andıran keskin kokuların tüm binayı sardığı öne sürüldü.

SUÇLAMALARIN ODAĞINDAKİ KIZ KARDEŞ İDDİALARI REDDETTİ

Annenin ölümü ve kardeşinin ağır durumda bulunmasının ardından gözler Suna Hanım'a çevrildi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Suna Hanım, iddiaları reddetti. Muhabire sert tepki gösteren Suna Hanım, "Seni ilgilendirmez" ve "Kız kardeşim senden daha iyi durumda" diyerek açıklama yapmayı reddetti.

DEVLET KURUMLARI HAREKETE GEÇTİ

İddialar ve görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziosmanpaşa Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler eş zamanlı olarak adrese gitti.Evden çıkarılan genç kadının bitkin ve yaralı olduğu gözlendi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genç kadını hastaneye sevk etti. Yapılan ilk kontrollerde vücudunda darp izleri ve ileri derecede zayıflık tespit edildi.

