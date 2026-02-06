Tırın altına girdi kazadan burnu bile kanamadan çıktı!

Adana'da TIR ile çarpışarak aracın altında kalan motosiklet sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan çıktı.

Adana'da TIR ile çarpışarak aracın altında kalan motosiklet sürücüsü mucize şekilde kurtuldu. Sıkıştığı yerde hareket dahi edemeyen motorcu kaskı ve koruyucu ekipmanları sayesinde kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Adana'da meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü, TIR ile çarpışmasının ardından aracın altında kaldı.

KAZA SONRASI SEFERBERLİK

Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü TIR'ın altında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede müdahale ederek sürücüyü aracın altından çıkardı. Sıkıştığı yerde hiç hareket edemeyen motorcu kaskı ve koruyucu ekipmanları sayesinde mucize şekilde kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen sürücünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı bildirildi.

Emekli maaşlarında yeni düzenleme mi geliyor? Düşük ve yüksek prim ödeyenler arasındaki makas kapanacak!

Asrın felaketinin arasından tam 3 yıl geçti! 14 milyon kişi zarar gördü

Ünlü isimlerin hangi siyasi partiye oy verdikleri belli oldu! Bülent Ersoy, Tarkan, Acun Ilıcalı...