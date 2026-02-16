  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Pendikspor'dan Sarıyer karşısında 3 puanlık zafer!

Pendikspor'dan Sarıyer karşısında 3 puanlık zafer!

Pendikspor'dan Sarıyer karşısında 3 puanlık zafer: Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Pendikspor, Sarıyer’i 2-0 mağlup ederek puanını 42'ye yükseltti...

Pendikspor'dan Sarıyer karşısında 3 puanlık zafer!
Yayınlanma:

Pendikspor'dan Sarıyer karşısında 3 puanlık zafer!

Pendikspor'dan Sarıyer karşısında 3 puanlık zafer: Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Pendikspor, Sarıyer’i 2-0 mağlup ederek puanını 42'ye yükseltti...

Pendikspor'dan Sarıyer karşısında 3 puanlık zafer!

Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Pendikspor, Sarıyer’i 2-0 mağlup ederek puanını 42'ye yükseltti...

Pendikspor'dan Sarıyer karşısında 3 puanlık zafer!

SARIYER ENGELİNE TAKILMADI

Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sarıyer ile karşı karşıya geldi. Pendikspor, Sarıyer karşısında 2-0'lık skorla kazandı.

Pendikspor'dan Sarıyer karşısında 3 puanlık zafer!

Pendikspor'un gollerini 4'üncü dakikada Clarke-Harris ile 19'uncu dakikada Denic kaydetti.

Pendikspor'dan Sarıyer karşısında 3 puanlık zafer!

Bu sonucun ardından Pendikspor 42 puana yükseldi. Sarıyer ise 30 puanda kaldı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Spor
Fenerbahçe'de dikkat çeken ayrılık: Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük kulüple vedalaştı
Fenerbahçe'de dikkat çeken ayrılık: Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük kulüple vedalaştı
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç takvimi açıklandı: İlk maç bakın hangi ülkede?
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç takvimi açıklandı: İlk maç bakın hangi ülkede?
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında düdük çalacak hakem belli oldu!
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında düdük çalacak hakem belli oldu!
En-Nesyri'ye transfer yaramadı: İlk maçı hüsranla başladı
En-Nesyri'ye transfer yaramadı: İlk maçı hüsranla başladı
N'Golo Kante şık hareketiyle Türkiye'nin kalbini kazandı!
N'Golo Kante şık hareketiyle Türkiye'nin kalbini kazandı!
Galatasaray, Renato Nhaga'yı Trabzonspor'un elinde alarak transfer etti
Galatasaray, Renato Nhaga'yı Trabzonspor'un elinde alarak transfer etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dev transfere destek: Sadettin Saran'dan teşekkür mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dev transfere destek: Sadettin Saran'dan teşekkür mesajı