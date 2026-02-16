Pendikspor'dan Sarıyer karşısında 3 puanlık zafer!
Pendikspor'dan Sarıyer karşısında 3 puanlık zafer!
SARIYER ENGELİNE TAKILMADI
Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sarıyer ile karşı karşıya geldi. Pendikspor, Sarıyer karşısında 2-0'lık skorla kazandı.
Pendikspor'un gollerini 4'üncü dakikada Clarke-Harris ile 19'uncu dakikada Denic kaydetti.
Bu sonucun ardından Pendikspor 42 puana yükseldi. Sarıyer ise 30 puanda kaldı.
Kaynak:Bölge Gündem Haber
Spor