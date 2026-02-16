Bakan Yumaklı'dan sert tepki: '100 yıllık zeytin ağaçlarının kesilmesi CHP'lilere serbest mi?'

Bakan Yumaklı Muğla'nın Milas ilçesinde kesilen zeytin ağaçlarına verdiği tepki: "100 yıllık zeytin ağaçlarının kesilmesi CHP’lilere serbest mi?"

Muğla'nın Milas ilçesinde kesilen zeytin ağaçlarının CHP Milas İlçe Başkanı'na ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından tepki gösteren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "100 yıllık zeytin ağaçlarının kesilmesi CHP’lilere serbest mi?" dedi.

Muğla’nın Milas ilçesinde yerel basında çıkan ‘zeytin katliamı’ başlıklı haberler sonrası Muğla Valiliği tarafından başlatılan incelemede söz konusu zeytinliğin CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey’e ait olduğu ortaya çıktı. İncelemede Milas ilçesi Menteş Mahallesi’nde bulunan 109 ada 26 parsel numaralı arazide çok sayıda zeytin ağacının kesildiği belirlendi. Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili gerekli idari ve hukuki sürecin başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü ve incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

Haberin Devamı

İstifa etti

Valilik soruşturmasının ardından CHP Muğla İl Başkanlığı Kılbey’in görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Partimizin vizyonu ve yereldeki güçlü duruşu, şahsi görüşlerin her zaman üzerinde yer alan sarsılmaz bir bütündür. Bu doğrultuda, Milas ilçe başkanımız, son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında, genel başkanımızın liderliğindeki kararlı yürüyüşümüze ve örgütümüzün disiplinli duruşuna herhangi bir zarar gelmesini önlemek amacıyla görevinden istifa etmiştir. Yeni yönetim süreciyle ilgili bilgilendirmeler en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadeleri yer aldı.

'Arka planda rant oyunları oynuyorlar'

Kesilen zeytin ağaçlarının CHP Milas İlçe Başkanı’na ait olduğunun açıklanmasının ardından ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından CHP’ye yüklendi. “100 yıllık zeytin ağaçlarının kesilmesi CHP’lilere serbest mi?” sorusunu soran Yumaklı, “Lafa geldiğinde ağacı, doğayı biz savunuruz diyerek sözü kimseye bırakmayanlar, onlarca zeytin ağacı Muğla Milas CHP İlçe Başkanı tarafından katledilirken suspus oluverdiler” paylaşımını yaptı. Yumaklı ayrıca CHP’lileri yalan söylemekle de suçlarken, gerçek çevreciliğin günübirlik yaklaşımlarla değil; uzun vadeli, bütüncül ve sürdürülebilir politikalarla mümkün olabileceğini öne sürdü. Yumaklı, “Milletimize çevre hassasiyeti deyip, arka planda rant oyunları oynayan bu çifte standardı aziz milletimizin takdirine bırakıyorum” dedi.

