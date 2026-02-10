"Veganım" diyerek vatandaşın tuttuğu balıkları denize atmıştı: O kadın, bakın daha önce de ne yapmış?

İstanbul Galata Köprüsü'nde "Veganım" diyerek vatandaşın tuttuğu bir kova balığı denize döken kadın hakkında yeni iddialar ortaya çıktı...

İstanbul Galata Köprüsü'nde "Veganım" diyerek bir kova balığı döken kadına yönelik yeni bir iddia var. Kadının 2025 yılı sonlarında Bodrum'da annesinin evini yaktığı belirtiliyor.

İstanbul Galata Köprüsü'nde balıkçı Ahmet Gökçebay'ın bir kova balığını denize döken S.E. isimli kadına ilişkin tartışmalar sürerken, Bodrum'dan gelen iddia olayın seyrini değiştirdi. Yerel basında yer alan haberlere göre, Galata Köprüsü'ndeki kadın ile 2025 yılı sonunda Bodrum'da ailesinin evini yakan kişinin aynı olduğu ileri sürüldü.

BODRUM'DA EV YANGINIYLA GÜNDEME GELMİŞ

Bodrum yerel basınında yer alan iddialara göre S.E., 2025 yılı aralık ayında Bodrum'un Eskiçeşme Mahallesi'nde anne ve babasının yaşadığı evi ateşe verdi. Tartışmanın ardından evdeki bazı eşyaları dışarı attığı, ardından çakmakla yangın çıkardığı öne sürüldü. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA DUMANDAN ETKİLENDİ

Bodrum İtfaiyesi'nin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, yangına müdahale etmeye çalışan babanın dumandan etkilenerek fenalaştığı öğrenildi. Sağlık ekipleri babaya olay yerinde müdahale etti. Olayda can kaybı yaşanmazken evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

PSİKOLOJİK SORUN İDDİASI

Öte yandan S.E.'nin psikolojik sorunları olduğu da iddialar arasında yer aldı.

