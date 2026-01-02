Meteoroji'den uyarı üstüne uyarı: Don ve buzlanmaya dikkat! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Trabzon, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ve Giresun'un doğu ilçelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, -2°C

Çok bulutlu

RİZE °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 3°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı