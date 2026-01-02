  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteoroji'den uyarı üstüne uyarı: Don ve buzlanmaya dikkat! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroji'den uyarı üstüne uyarı: Don ve buzlanmaya dikkat! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

Yayınlanma:
Meteoroji'den uyarı üstüne uyarı: Don ve buzlanmaya dikkat! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?
Meteoroji Genel Müdürlüğü: Ülkemizin genelinde kar yağışıyla birlikte don ve buzlanma beklenmektedir, peki bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroji'den uyarı üstüne uyarı: Don ve buzlanmaya dikkat! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 1 113

Meteoroji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroji'den uyarı üstüne uyarı: Don ve buzlanmaya dikkat! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 2 213

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Batı kesimlerde artacağı, doğu bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyıları ve Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroji'den uyarı üstüne uyarı: Don ve buzlanmaya dikkat! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 3 313

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyıları ve Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroji'den uyarı üstüne uyarı: Don ve buzlanmaya dikkat! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 4 413

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroji'den uyarı üstüne uyarı: Don ve buzlanmaya dikkat! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 5 513

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 6°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı bulutlu

Meteoroji'den uyarı üstüne uyarı: Don ve buzlanmaya dikkat! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 6 613

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -2°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 7°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroji'den uyarı üstüne uyarı: Don ve buzlanmaya dikkat! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 7 713

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 10°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 4°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroji'den uyarı üstüne uyarı: Don ve buzlanmaya dikkat! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 8 813

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, -2°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, -3°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, -9°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, -1°C
Parçalı bulutlu

Meteoroji'den uyarı üstüne uyarı: Don ve buzlanmaya dikkat! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 9 913

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroji'den uyarı üstüne uyarı: Don ve buzlanmaya dikkat! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 10 1013

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Trabzon, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ve Giresun'un doğu ilçelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, -2°C
Çok bulutlu

RİZE °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 3°C
Çok bulutlu

TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

Meteoroji'den uyarı üstüne uyarı: Don ve buzlanmaya dikkat! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 11 1113

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -11°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, -10°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, -4°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Meteoroji'den uyarı üstüne uyarı: Don ve buzlanmaya dikkat! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 12 1213

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATMAN °C, -4°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, -1°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 0°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, -2°C
Parçalı bulutlu

Meteoroji'den uyarı üstüne uyarı: Don ve buzlanmaya dikkat! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 13 1313

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz’in batısı ve Kuzey Ege’de fırtına; Marmara , Güney Ege ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında yer yer 7, gece 8; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz açıklarında yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: güney ve güneybatıdan 4 ila 6, öğleden sonra yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Ege’nin açıkları zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey güney ve güneybatıdan 5 ila 7, gece batısı 8 kuvvetinde, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi ile zamanla tamamı güney ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyinde yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi sabah yer yer 6; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: iyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgar: batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, zamanla doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, sabah yer yer 1,0 m, ila 1,5m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

HABERE YORUM KAT