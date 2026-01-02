Meteoroji'den uyarı üstüne uyarı: Don ve buzlanmaya dikkat! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz’in batısı ve Kuzey Ege’de fırtına; Marmara , Güney Ege ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında yer yer 7, gece 8; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz açıklarında yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: güney ve güneybatıdan 4 ila 6, öğleden sonra yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Ege’nin açıkları zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey güney ve güneybatıdan 5 ila 7, gece batısı 8 kuvvetinde, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi ile zamanla tamamı güney ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyinde yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi sabah yer yer 6; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: iyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgar: batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, zamanla doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, sabah yer yer 1,0 m, ila 1,5m. Görüş: İyi, yağış anında orta.