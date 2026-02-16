MHP'den umut hakkı açıklaması: Komisyonun öyle bir misyonu yok!

  1. Anasayfa
MHP'li Feti Yıldız, "Komisyonun, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesini, temel anayasal ilkelerini, demokratik işleyişini ve üniter devlet yapısını dönüştürmeye yönelik bir işlevi ve yetkisi, misyonu yoktur." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporu ile ilgili spekülasyonlara yanıt verdi.

Feti Yıldız, teröristbaşı Öcalan ile ilgili umut hakkının AİHM kararları çerçevesinde gündeme geleceğini belirtti.
İmralı ziyareti öncesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Feti Yıldız'ın açıklamaları şu şekilde:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporu üzerinde yapılan spekülasyonlara karşı şu gerçekleri bir kez daha hatırlatmak gereği duyulmuştur. Komisyonun, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesini, temel anayasal ilkelerini, demokratik işleyişini ve üniter devlet yapısını dönüştürmeye yönelik bir işlevi ve yetkisi, misyonu yoktur. Türkiye’nin üniter devlet yapısı, toprak bütünlüğü, Türkçe'nin resmi dil statüsü, laik Cumhuriyet ilkeleri üzerinde tartışma yapılamayacak ortak temel değerlerdir. Milletimizin tamamını kucaklayan, terörün sebep ve sonuçlarını ortaya koyan, toplumsal barış ve huzur için, terörle mücadele kararlılığından taviz verilmeden, hukukun üstünlüğü ilkesinden sapılmadan ve milli güvenlik kaygıları göz ardı edilmeden çerçeve metin hazırlanmaktadır."

UMUT HAKKI DETAYI

Terörsüz Türkiye sürecinde teröristbaşı Öcalan ile ilgili umut hakkı tartışmaları sürerken MHP'den kritik bir açıklama geldi.

Feti Yıldız, "Umut hakkı başlık olarak olmasa da AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak." açıklamasında bulundu.

