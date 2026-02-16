İran ve ABD arasında gerilim tırmanıyor: İkinci gemi de Hürmüz Boğazı'nda!

ABD ve İran arasında yaşanan gerilim tırmanmaya devam ederken, İran hükümeti Hürmüz Boğazı'nda tatbikat gerçekleştirdi. İki ülke arasında yaşanan gerilim sonrası USS Abraham Lincoln uçak gemisi bölgeye konuşlandırıldı.

Amerika’nın İran ile yaşadığı gerilim sonrası USS Abraham Lincoln gemisi Umman Denizi’ne konuşlandırıldı.

İran hükümetinin nükleer programı nedeniyle ABD bölgede gerilimi arttırırken bölgede askeri hareketlilik başladı. İran hükümeti ise Hürmüz Boğazı’nda güvenlik tehdidi nedeniyle tatbikat başlattı.

İRAN'DAN ABD'YE KARŞI HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA HAMLE

Resmi açıklamalara göre, tatbikat, Tümgeneral Mohammad Pakpour liderliğindeki Devrim Muhafızları'nın en üst komutanlığının doğrudan saha gözetimi ve operasyonel denetimi altında gerçekleştiriliyor.

Belirtilen amaçlar arasında deniz birliklerinin muharebe hazırlığının değerlendirilmesi, acil durum ve güvenlik planlarının gözden geçirilmesi ve bölgedeki potansiyel askeri ve güvenlik tehditlerine karşı karşı koyma senaryolarının prova edilmesi yer alıyor.

Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı’nda güvenlik tehditlerine karşı “Hürmüz Boğazı’nın Akıllı Kontrolü” tatbikatını başlattı.

ABD'NİN İKİNCİ GEMİSİ BÖLGEYE GELDİ

ABD hükümeti USS Abraham Lincoln’ün ardından ikinci bir uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford’un da bölgeye konuşlandırıldığını açıkladı.

Bölgede askeri faaliyetlerini güçlendiren Washington yönetiminin BBC Verify, uydu görüntüleriyle USS Abraham Lincoln’ün Umman Denizi’nde seyir halinde ilerlediğini doğruladı.

İRAN'DAN BÖLGEYE EK DONANMA DESTEK

İran Devrim Muhafızları, tatbikatın istihbarat ve operasyonel çalışmalarının temel odağının, denizcilik alanındaki güvenlik karşıtı komplolara "hızlı, kararlı ve kapsamlı bir yanıt" vermek olduğunu belirtti.

İran devlet televizyonu ise ABD’nin saldırı tehdidinde bulunduğu ve bölgeye ek deniz unsuru sevk etmesiyle, Tahran’da güvenlik tehdidi olarak değerlendirildi.

Ayrıca Avrupa’ya ait Sentinel-2 uyduları tarafından paylaşılan görüntülerde de nükleer enerjiyle çalışan USS Gerald R. Ford’un Arap Denizi’nde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

