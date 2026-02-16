Tuzla’da ramazan ayında iftar alanları belli oldu

Tuzla Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 5 noktada toplam 76 bin 500 vatandaşı iftar sofralarında buluşturacak.

Tuzla Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla kurulacak iftar çadırlarının yerlerini ve kapasitelerini duyurdu. Ramazan ayı boyunca manevi atmosfere uygun çeşitli etkinliklerin de düzenleneceği belirtilirken, 5 noktada toplam 76 bin 500 vatandaşa iftar yemeği verileceği açıklandı.

TUZLA İFTAR ALANLARI

Birlik ve beraberlik duygusunun güçlendirileceği ramazan ayında, Tuzla Devlet Hastanesi’nin yanında kurulacak park alanında günlük 1.000 kişiye iftariyelik ikramı yapılacak.

Mimar Sinan Mahallesi Emiroğlu Caddesi’nde, Tuzla Toplum Ruh Sağlığı Merkezi yanında kurulacak alanda ise günlük 500 vatandaş iftar yapabilecek.

Aydınlı Mahallesi Salı Pazarı’nda salı günleri 1.000, diğer günlerde ise 350 kişiye iftariyelik dağıtılacak.

Tuzla Belediyesi tesislerinde de iftar hizmeti sunulacak. Şifa Park AVM Düğün Salonu’nda günlük 500, Tuzla Yaşam Aydınlı Tuzla Mekan’da ise günlük 200 vatandaşa iftar verilecek.