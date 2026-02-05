Cumhurbaşkanı danışmanı Oktay Saral Gülben Ergen'i topa tuttu: Popülerlik yeterli kriter değil

"AİLEM" DİZİSİ HAKKINDA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla "Ailem" dizisi hayata geçirildi. Proje kapsamında, okul-aile iş birliğini güçlendirmek; öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik 27 bölümden oluşan dizi film çekildi. "Velivizyon" ile, öğrencilerin zamanının çoğu okul dışındaki alanlarda geçtiği gerçeğinden hareketle geleceğin teminatı olan çocukları en iyi şekilde yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak için eğitim öğretimin en önemli paydaşlarından biri olan velilerin okulla azami iş birliğinin sağlanması, öğretmenin yükünün hafifletilmesi ve velilerin bilinçlendirilerek sorumluluk duygularının artırılması hedefleniyor.