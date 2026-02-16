Üniversitelerle ilgili önemli karar: O bölümler için kontenjan sınırı geliyor!

Yapılan düzenlemeler kapsamında toplam 462 lisans programından 197’sinin kontenjanı düşürüldü. YÖK’ün açıklamasına göre, en fazla kontenjan azaltımı öğretmenliğe kaynak teşkil eden lisans programlarında gerçekleştirildi.

Devlet üniversitelerinde uygulanan kontenjan azaltma politikasının kapsamı da genişletiliyor.

Açıklamada, 2026 yılından itibaren benzer uygulamanın vakıf üniversiteleri için de geçerli olacağı ifade edildi.

YÖK açıklaması şu şekilde;

"2023-2025 döneminde, toplam 462 lisans programından 197’sinin kontenjanları düşürülmüştür. En fazla kontenjan düşüşü gerçekleşen lisans programlarının başında öğretmenliğe kaynak teşkil eden programlar yer almaktadır. Devlet üniversitelerindeki kontenjan azaltma uygulaması, 2026 yılından itibaren vakıf üniversiteleri için de geçerli olacaktır."

