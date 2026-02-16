  1. Anasayfa
  3. Pendik bu Ramazan'da da yine ışıl ışıl...

Pendik Belediyesi, Ramazan ayı münasebetiyle sokakları ışıklandırdı. Başta Gazipaşa Caddesi, Çarşı Camii ve çevresi olmak üzere kentin farklı noktalarındaki ışıklandırma çalışması vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Yapılan süslemelerle birlikte sokaklar estetik bir havaya büründü.

Pendik Belediyesi 19 Şubat’ta başlayacak Ramazan ayına özel ışıklandırma ve süsleme çalışmaları tamamlandı.

Belediye ekipleri başta Gazipaşa Caddesi, Çarşı Camii ve çevresi olmak üzere kentin farklı noktaları LED ışıklarla ve dekoratif süslerle donattı.

Yapılan çalışmayla birlikte ışıklandırılan ve süslenen sokaklar, özellikle akşam saatlerinde estetik bir görünüm kazandı.

Vatandaşların büyük beğenisini kazanan Ramazan ayının manevi atmosferini artıran ışıklar, Ramazan ayı boyunca sokakları süslemeye devam edecek.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

