Zehir tacirlerinden şeytanı bile sollayacak görüntü: 4,6 milyar liralık uyuşturucuyu boya fırçalarına bakın nasıl gizlediler?

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kapıkule, Mersin ve Gürbulak'ta gerçekleştirdikleri operasyonlarla piyasa değeri 4 milyar 617 milyon TL olan uyuşturucu maddeyi ele geçirerek büyük bir başarıya imza attı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri tarafından Kapıkule, Mersin ve Gürbulak'ta 4 milyar 617 milyon TL değerinde uyuşturucu ve uyuşturucu etken maddesi ele geçirildi.

SINIR KAPILARINDA ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Bakanlıkta yapılan açıklamada, şu ifadeler kullandıldı;

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri; uzmanlaşmış personeli, gelişmiş teknik altyapısı ve risk analiz sistemleri ile yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini ülke genelinde kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda; Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen ve transit olarak Gürcistan’a gideceği anlaşılan TIR’da yapılan kontroller neticesinde 886 kilogram esrar ele geçirilmiştir.

"FIRÇA İÇİNE GİZLENMİŞ METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ"

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; Hindistan’dan Türkiye’ye gelen konteyner içerisinde 440 bin adet etken maddesi pregabalin ve celecoxib cinsi ilaç yakalanmıştır. Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda; fırça cinsi eşya içerisine gizlenmiş vaziyette 200 kilogram metamfetamin ele geçirilmiştir. Yakalanan tüm uyuşturucu maddeler imha edilmiştir"

GENÇLERİ HEDEF ALAN YASA DIŞI FAALİYETLERE AĞIR DARBE

Ele geçirilen uyuşturucunun toplam değerinin 4 milyar 617 milyon TL olduğu belirtildi. Ülke ekonomisine zarar veren, toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan yasa dışı faaliyetlere ağır darbe vurulduğu aktarılan açıklamada, "Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız; kamu düzeninin korunması, ekonomik güvenliğin sağlanması ve halk sağlığının muhafazası hedefleri doğrultusunda, kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Olaylarla ilgili olarak Edirne, Mersin ve Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

