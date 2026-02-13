Galatasaray'ın yıldızı yaşadığı eski mahallesine gitti: İşte o ziyaretin nedeni...

  1. Anasayfa
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, yaşadığı eski mahallesine gitti. Belgesel çekimi için eski komuşları ve arkadaşlarıyla bir araya gelen Akgün, o anları sosyal medyadan paylaştı...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, belgesel çekimi için büyüdüğü mahalleyi ziyaret etti. Çocukluk anılarını tazeleyen Akgün, eski arkadaşları ve komşularıyla bir araya geldi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, belgesel çekimi kapsamında büyüdüğü mahalleyi ziyaret etti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Çekimler sırasında çocukluk anılarını tazeleyen Yunus Akgün, mahalledeki eski arkadaşları ve komşularıyla bir araya geldi. Yıldız futbolcunun samimi görüntüleri dikkat çekti.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN YOĞUN İLGİ

Akgün'ün ziyareti mahallede büyük heyecan yaratırken, genç futbolcuya sevgi gösterisinde bulunuldu. O anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

