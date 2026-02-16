  1. Anasayfa
Zonguldak'ta bir madende göçük: 4 işçi mahsur kaldı!

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir madende göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekipleri sevk edildi...

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir madende göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekipleri sevk edildi...

4 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan Gelik, Taş baca maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında 4 işçinin mahsur kaldığı belirtilirken olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi...

"BİR İŞÇİYE ULAŞILDI"

Gelik Belediye Başkanı göçük altından bir işçiye ulaşıldığını duyurdu. Zonguldak Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin CNN Türk canlı yayınında "4 işçi göçük altında kaldı. Tünelin bir kısmı göçüyor. Oksijenle ilgili bir sıkıntı yok havalandırma çalışıyor. Önemli olan o göçüğü geçmemiz." dedi.

